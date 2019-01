Hancko mal šancu byť tretí najdrahší Slovák, jeho klub ponuku odmietol

Ruský klub ponúkal až 500-tisíc eur.

17. jan 2019 o 11:36 SME.sk, SITA

FLORENCIA. Taliansky futbalový klub AC Fiorentina odmietol ponuku ruského mužstva Zenit Petrohrad za slovenského obrancu Dávida Hancka.

Rusi podľa Sky Sport Italia chceli získať 21-ročného rodáka z Prievidze na hosťovanie do konca sezóny 2018/2019 za 500-tisíc eur s opciou na následné odkúpenie za 20 miliónov eur.

Tím z Florencie sa rozhodol neakceptovať túto ponuku, keďže verí v schopnosti progresívneho mladíka. Hancko sa stal posilou účastníka Serie A počas leta roku 2018, predtým si obliekal dres účastníka Fortuna ligy MŠK Žilina.

Od svojho transferu však za Fiorentinu nastúpil iba v dvoch zápasoch. V tíme, ktorého lodivodom je Stefano Pioli, dostáva prioritne vyššiu minutáž na ľavej strane obrany 26-ročný Talian Cristiano Biraghi.

Ak by k hosťovaniu a následnému predaju Hancka do Zenitu došlo, mladý obranca by sa stal tretím najdrahším Slovákom v histórii.

Rekord drží Milan Škriniar, ktorý v roku 2017 odišiel zo Sampdorie Janov do Interu Miláno za 25 miliónov eur. Druhým najdrahším transferom je prestup Vratislava Greška z roku 2002, Parma ho vtedy kúpila od Interu Miláno za 21,5 milióna eur.