Lobotkov agent ponuku Neapola poprel, záujem veľkých klubov však nevylúčil

Celta Vigo nedostala z Neapola žiadnu konkrétnu ponuku.

17. jan 2019 o 18:32 SITA

VIGO. Španielsky futbalový klub Celta Vigo v tomto prestupovom období nedostal žiadnu konkrétnu ponuku na transfer Stanislava Lobotku od talianskeho klubu SSC Neapol.

Povedal to agent slovenského reprezentanta Branislav Jašurek v reakcii na správy, ktoré sa v stredu objavili v talianskych médiách a tvrdili, že za hosťovanie trenčianskeho odchovanca ponúkajú zástupcovia SSC 2 milióny eur, pričom následný trvalý Slovákov prestup by stál ďalších 18 miliónov.

,,Zo strany Neapola neprišla žiadna konkrétna ponuka a nemyslím si, že by sa tam mal Stano ešte v januári sťahovať," reagoval Jašurek pre Radio Marte.

,,Je však niekoľko ďalších klubov, ktoré Stana sledujú. Nechávame si otvorených viacero možností na prestup do niektorého z väčších klubov," prezradil agent Lobotku, ktorý do Viga prišiel v júli 2017 a jeho súčasná trhová hodnota by sa podľa španielskych médií mala pohybovať na úrovni 50 miliónov eur.

Informácie uverejnil portál football-italia.net.