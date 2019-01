Sagan stratil v záverečnom kopci, štvrtú etapu vyhral Juhoafričan Impey

Lídrom pretekov ostáva Bevin.

18. jan 2019 o 6:01

Správu aktualizujeme

CAMPBELLTOWN. Slovenský cyklista Peter Sagan sa nedostal do boja o víťazstvo vo štvrtej etape na pretekoch Tour Down Under v Južnej Austrálii, ktoré sú prvým podujatím prestížneho seriálu UCI WorldTour.

O víťazovi etapy rozhodlo záverečné stúpanie. V ňom bol najrýchlejší Juhoafričan Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Na druhom mieste prišiel líder pretekov Parick Bevin (CCC Team), tretí skončil Luis León Sánchez (Team Astana).

Sagan stratil kontakt s vedúcou skupinou približne päť kilometrov pred cieľom.

Zostávajúci program Tour Down Under 2019

Sobota 19.1. - 5. etapa: Glenelg - Strathalbyn, 149,5 km

Nedeľa 20.1. - 6. etapa: McLaren Vale - Willunga Hill, 151,5 km