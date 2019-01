Trenčín vyškolil Liptovský Mikuláš, Košice doma s Miškovcom nezaváhali

Hlasy po zápase

Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Úvodná tretina bola z našej strany celkom dobrá, mali sme tlak a aj dostatok striel na bránku súpera, no bez gólového efektu. Po góle na 2:1 sme verili, že zápas dotiahneme do víťazného konca. To sa nám podarilo aj zásluhou výkonu brankára."

Hunor Strenk, asistent trénera DVTK Jegesmedvék Miškovec: "Košičania začali tak, ako sme očakávali. Nám chvíľu trvalo, kým sme sa dostali do zápasu. Najmä v druhej tretine sme mali viacero šancí, no nepremenili sme ich a naopak sme inkasovali gól. Na konci tretej tretiny sme sa snažili vyrovnať, tlak sme mali najmä počas powerplay, ale nedokázali sme prekvapiť súpera."