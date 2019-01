Sagan skončil druhý, pôvodného víťaza piatej etapy potrestali

Vyhral Jasper Philipsen.

19. jan 2019 o 6:12 (aktualizované 19. jan 2019 o 8:37) SME.sk, SITA

Tour Down Under 2019

5. etapa (Glenelg - Strathalbyn, 149,5 km):

1. Jasper Philipsen Belgicko UAE Team Emirates 3:37:00 h 2. Peter Sagan Slovensko Bora-Hansgrohe + 0 s 3. Danny van Poppel Holandsko Jumbo-Visma + 0 s 4. Jens Debusschere Belgicko Kaťuša-Alpecin + 0 s 5. Elia Viviani Taliansko Deceuninck Quick-Step + 0 s 6. Phil Bauhaus Nemecko Bahrain-Merida + 0 s 83. Caleb Ewan Austrália Lotto Soudal + 0 s

STRATHALBYN. Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil druhé miesto v piatej etape pretekov Tour Down Under v Južnej Austrálii, ktoré sú prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour.

Etapa mala štart v Glenelgu a po 149,5 km vyvrcholila šprintérskym dojazdom v Strathalbyne.

Sagan pôvodne finišoval ako tretí, ale víťazný Austrálčan Caleb Ewan si v záverečných metroch počínal nedovolene voči inému jazdcovi a rozhodcovia ho odsunuli až na 83. miesto, teda na koniec veľkej skupiny cyklistov, ktorá dosiahla v cieli rovnaký čas.

Novým víťazom etapy sa stal pôvodne druhý Belgičan Jasper Philipsen z tímu UAE Emirates pred Saganom a Holanďanom Dannym van Poppelom (Jumbo-Visma).

Pôvodného víťaza etapy potrestali

V dramatickom závere Sagan útočil z tretieho miesta spoza Vivianiho a Fabia Sabatiniho, ktorý Vivianimu rozbiehal šprint.

Zozadu sa zrazu vynoril Ewan a na jeho zrýchlenie nik nemal nárok. Napokon sa však oficiálneho víťazstva nedočkal a bol odsunutý na 83. priečku.

"Etapa sa vyvinula do očakávaného konca. Silný vietor síce miestami natiahol pelotón, ale na konci bol z toho hromadný šprint. Mal som dobré nohy a šiel som po víťazstvo, ale bol som vytlačený a nepodarilo sa to. Moja forma je dobrá a tím opäť predviedol excelentnú robotu. Aj v zajtrajšej poslednej etape zabojujeme o čo najlepší výsledok," uviedol Sagan na webe svojho tímu bora-hansgrohe.com.

"Táto etapa bola ovplyvnená bočným vetrom. Náš tím pracoval perfektne. Dvakrát sme sa pokúsili o selekciu, ale vietor nebol až natoľko silný, aby vznikla väčšia diera. Peter sa v závere ocitol v dobrej pozícii, nohy mu išli dobre, ale bol zablokovaný. Jeho umiestnenie je ďalší dobrý výsledok pre naše družstvo," skonštatoval športový riaditeľ Bora-Hangrohe Patxi Vila.

Sagan stráca v bodovacej súťaži šesť bodov

Slovenský cyklista je stále druhý v bodovacej súťaži. Znížil však náskok novozélandského lídra Patricka Bevina (CCC Team) z dvanástich na šesť bodov.

Na aktuálnom 21. ročníku Tour Down Under bol predtým Sagan v etapách ôsmy, tretí, prvý a dvadsiaty deviaty. Preteky v Južnej Austrálii berie líder tímu Bora-Hangrohe najmä ako prípravu pred dlhou a náročnou sezónou.

Program poslednej etapy: Nedeľa 20.januára - 6. etapa: McLaren Vale - Willunga Hill (151,5 km)

Na čele celkového priebežného poradia zostal Patrick Bevin. Novozélandský cyklista stále má náskok siedmich sekúnd pred Juhoafričanom Darylom Impeyom (Mitchelton-Scott) a šestnástich sekúnd pred Španielom Luisom Leónom Sánchezom (Astana).

Sagan na dvadsiatej priečke zaostáva o 38 sekúnd.

Preteky Tour Down Under vyvrcholia v nedeľu záverom so stúpaním na značkový kopec podujatia Willunga Hill, ktorý definitívne rozhodne o celkovom víťazovi a držiteľoch všetkých cenných dresov.

Priebežné poradia po 5. etape

Celkové priebežné poradie:

1. Patrick Bevin Nový Zéland CCC Team 17:00:25 h 2. Daryl Impey JAR Mitchelton-Scott + 7 s 3. Luis León Sánchez Španielsko Astana + 16 s 4. Ryan Gibbons JAR Dimension Data + 26 s 5. Jan Polanc Slovinsko UAE Team Emirates + 26 s 6. Ruben Guerreiro Portugalsko Kaťuša-Alpecin + 26 20. Peter Sagan Slovensko Bora-Hansgorhe + 38 s

Bodovacia súťaž: