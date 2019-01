Ružička strelil dva góly a bol treťou hviezdou, jeho tím ale prehral

Bodoval aj Bodák.

19. jan 2019 o 10:25 SITA

GREATER SUDBURY. Slovenský hokejista Adam Ružička strelil dva góly, no jeho tím Sudbury doma prehral s Londonom 3:5 v noci na sobotu v stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.

Devätnásťročného útočníka z Bratislavy môže tešiť aspoň skutočnosť, že ho vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. Do štatistík si pripísal aj dva plusové body.

Pre Ružičku to bol piaty duel za Sudbury, na konte má dosiaľ päť bodov za štyri góly a asistenciu. Do januárovej výmeny hral v rovnakej súťaži za Sarniu, kde absolvoval v aktuálnom ročníku 35 stretnutí so ziskom 37 bodov (11+26).

Vo WHL si pripísal gólovú asistenciu Martin Bodák, ale ani on sa netešil z víťazstva. Kootenay podľahol domácemu Brandonu 4:5 po predĺžení.

CHL je súťaž zastrešujúca tri kanadské juniorské ligy - WHL, OHL a QMJHL. Víťazi týchto troch súťaží každoročne bojujú o Memorial Cup, trofej pre celkového víťaza CHL. Do súboja o tento prestížny pohár je vždy zaradený aj domáci tím.