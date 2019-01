Djokovič sa po postupe hneval na organizátorov: Prečo zapli reflektory?

Shapovalov získal jeden set.

19. jan 2019

MELBOURNE. Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do osemfinále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

V sobotňajšom súboji tretieho kola si najvyššie nasadený Djokovič poradil s turnajovou dvadsaťpäťkou Kanaďanom Denisom Shapovalovaom 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.

V súboji o postup do štvrťfinále ho čaká turnajová pätnástka Rus Daniil Medvedev, s ktorým má pozitívnu bilanciu vo vzájomných zápasoch (2:0).

Skvelý obrat v treťom sete

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu Djokovič viedol v prvom sete už 4:1, Shapovalov dokázal znížiť na 3:4. Srb však za stavu 5:3 na príjme premenil druhý setbal a získal prvé dejstvo vo svoj prospech.

O osude druhého setu rozhodla desiata hra, v ktorej Kanaďan stratil svoje podanie a pustil Djokoviča do vedenia 2:0 na sety.

Úvod tretieho dejstva patril Srbovi. Viedol už 4:1, keď sa karta karta obrátila a nasledujúcich päť gemov získal Shapovalov a ukoristil tretí set pre seba v pomere 6:4.

Djokovič sa zdravo nahneval, vo štvrtom dejstve uštedril svojmu súperovi nepopulárneho kanára a tešil sa z postupu do osemfinále.

Hneval sa pre zapnuté reflektory

"Denis odohral skvelý zápas. V závere tretieho setu som urobil niekoľko nevynútených chýb a to ho vrátilo do stretnutia. Ukázal svoju kvalitu. Určite je jedným z hráčov, o ktorom budeme v budúcnosti ešte veľa počuť," uviedol Djokovič po zápase.

"Denis patrí k skupine hráčov na čele s Alexandrom Zverevom, ktorý napriek tomu, že má iba 21 rokov, patrí už k svetovej špičke. Je skvelé sledovať, s akým sebavedomím nastupujú mladí hráči na zápasy. Rozhodne majú môj rešpekt," pokračoval.

Napriek spokojnosti z postupu Djokovič prezradil aj to, že ho počas duelu nahnevali organizátori. Za stavu 3:0 v treťom sete totiž na centri zažali reflektory, hoci ešte svietilo slnko, čo Srba vyviedlo z miery.

"Nemalo to žiaden zmysel, veď v Austrálii bolo popoludnie a do súmraku zostávali ešte štyri hodiny. Chcem sa opýtať vás divákov, videli ste loptičky dosť jasne? Ja som ich videl veľmi dobre. Nebol žiaden dôvod na to, aby sa rozžali reflektory. Vysvetlili mi, že za týmto krokom boli televízie. Dúfam, že diváci mali pekný zážitok." reagoval podráždene.

Milostný vzťah s Arénou Roda Lavera

Štrnásťnásobný grandslamový víťaz Djokovič je šampiónom Austrálie z rokov 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 a 2016 a túži po historicky rekordnom siedmom titule.

Okrem Srba majú na konte po šesť singlových titulov z Melbourne Parku aj Švajčiar Roger Federer a Austrálčan Roy Emerson.

Tridsaťjedenročný Djokovič aktuálne hrá v hlavnej súťaži jediného grandslamového turnaja na južnej pologuli po pätnásty raz.

V rokoch 2008 - 2016 predviedol sériu deviatich minimálne štvrťfinálových účasti vrátane šiestich titulov. Vlani sa lúčil v osemfinále, keď nebol v ideálnej forme, po prehre s Kórejčanom Čchungom.

"S Arénou Roda Lavera v Melbourne prežívam dlhodobý milostný vzťah a verím, že to tak zostane čo najdlhšie," povedal Djokovič ešte po svojom šiestom triumfe na Australian Open v roku 2016.