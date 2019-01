All Star víkend KHL by sa mohol uskutočniť v Paríži. Podmienkou je vstup do súťaže

Prestížnu akciu môžu o rok privítať Helsinki.

19. jan 2019 o 11:40 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Ilustračná fotografia.(Zdroj: TASR/AP)

Písmo: A - | A + 0 0 MOSKVA. V Paríži by sa v budúcnosti mohla uskutočniť víkendová exhibícia All Star Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Francúzi však v tom prípade musia mať zastúpenie v nadnárodnej súťaži. Uviedol to člen predstavenstva ligy Alexander Medvedev, ktorého citoval portál championat.ru. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

Už na začiatku tejto sezóny sa objavili informácie o tom, že Francúzi pracujú na podmienkach vstupu klubu do KHL. "V Paríži sa o rok exhibícia neuskutoční. Ale bude to možné, ak francúzsky tím vstúpi do KHL. Paríž je miesto, kde sa hrá finále Francúzskeho hokejového pohára, konali sa tam aj majstrovstvá sveta. Nepochybne majú skúsenosti s organizovaním veľkých súťaží, ale je nevyhnutné, aby tam bol tím KHL. V nasledujúcej sezóne sa All Star víkend bude konať v Helsinkách alebo v Petrohrade," povedal Medvedev.