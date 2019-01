Ledecká skončila v zjazde ôsma, za ňou bola Vonnová. Opäť vyhrala Siebenhoferová

Rakúšanka triumfovala aj v piatok.

19. jan 2019 o 12:35 TASR, SITA

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2018/2019 - Cortina d'Ampezzo, Taliansko

Zjazd žien:

1. Ramona Siebenhoferová Rakúsko 1:36.22 min 2. Nicole Schmidhoferová Rakúsko + 0,04 s 3. Ilka Štuhecová Slovinsko + 0,51 s 4. Kira Weidleová Nemecko + 0,63 s 5. Viktoria Rebensburgová Nemecko + 1,16 s 6. Cornelia Huetterová Rakúsko + 1,22 s 7. Michelle Gisinová Švajčiarsko + 1,25 s 8. Ester Ledecká Česko + 1,26 s 9. Lindsey Vonnová USA + 1,36 s . Christina Agenová Rakúsko + 1,36 s

CORTINA D'AMPEZZO. Rakúska lyžiarka Ramona Siebenhoferová zvíťazila v zjazde Svetového pohára v talianskej Cortine d'Ampezzo a nadviazala na svoj triumf z piatkových pretekov.

Na druhom mieste skončila s odstupom štyroch stotín jej krajanka Nicole Schmidhoferová, tretia bola Slovinka Ilka Štuhecová (+0,51).

Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Dvadsaťsedemročná Siebenhoferová si rozhodujúci náskok pred Schmidhoferovou vypracovala v záverečnej časti trate. Od posledného medzičasu na ňu získala 35 stotín a slávila druhý triumf v prestížnom seriáli.

Prečítajte si tiež: Siebenhoferová vyhrala zjazd v Cortine, dosiahla premiérový triumf

"Bola som prekvapená, keď Nicole prišla do cieľa za mnou, pretože mala solídny náskok. Je to neuveriteľné. Moja jazda síce nebola úplne čistá, ale riskovala som a vyšlo to. Víťazstvá sú výsledkom dlhej a tvrdej práce," povedala víťazka pre ORF.

Češka Ester Ledecká obsadila ôsmu priečku (+ 1,26 s) a zaznamenala svoj druhý najlepší výsledok v kráľovskej alpskej disciplíne. Siedma bola v decembri 2017 v kanadskom Lake Louise.

Na štarte sobotňajších pretekov sa predstavila aj legendárna Lindsey Vonnová. Tridsaťštyriročná Američanka sa na svahy vrátila po zranení, ktoré utrpela v novembri, keď si na tréningu spôsobila úraz kolena.

K piatkovej 15. priečke pridala v sobotu deviate miesto s odstupom 1,36 sekundy za víťazkou.

Líderka celkového poradia Američanka Mikaela Shiffrinová vynechala oba zjazdy v Cortine, mala by však štartovať v nedeľňajšom super-G.

Poradia vo Svetovom pohári

Celkové priebežné poradie (po 21 z 37 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová USA 1394 b 2. Petra Vlhová Slovensko 898 b 3. Wendy Holdenerová Švajčiarsko 598 b 4. Viktoria Rebensburgová Nemecko 480 b 5. Nicole Schmidhoferová Rakúsko 461 b 6. Michelle Gisinová Švajčiarsko 442 b . Ilka Štuhecová Slovinsko 442 b

Poradie v hodnotení zjazdu (po 5 z 9 pretekov):