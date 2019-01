Poliaková po štafete: Bola som presvedčená, že mi postačí jedno dobíjanie

Slovenky obsadili šieste miesto.

19. jan 2019 o 18:04 TASR

RUHPOLDING. Slovenské biatlonistky v tejto sezóne pravidelne siahajú v pretekoch štafiet Svetového pohára na pódiové umiestenia, škoda len, že iba do polovice pretekov.

Aj v Ruhpoldingu sa v piatom kole stalo to, čo predtým v Oberhofe, na treťom úseku sa zabrzdili a finišujúca Anastasia Kuzminová sa musela predierať vpred cez spleť súperiek.

Priebežné poradie na medzičasoch bolo v rozpätí dosť pozoruhodné, Slovenky sa pohybovali medzi druhým a až šestnástym miestom, aby sa nakoniec vďaka Kuzminovej posunuli na konečné šieste.

Poliaková sa neubránila čiernym myšlienkam

Terézii Poliakovej bolo opäť ľúto, že práve na jej treťom úseku zatiahla za ručnú brzdu. Podala výkon, ktorý sa od nej očakával, len v jednom neuspela, prvý stojkový terč nesklopila a musela sa vydať na trestný okruh.

"Snažila som sa nemyslieť na nič zlé a myslieť pozitívne," povzdychla si v cieli.

"Na ležke som si dávala pozor, aby som streľbu neurýchlila a trochu s rešpektom som ju zastrieľala. Na stojke mi ten prvý náboj riadne uletel, potom som ďalšie štyri dala a bola som presvedčená o tom, že mi jedno dobíjanie postačí," prezradila.

"Nepadlo to, roztriasli sa mi veľmi nohy a začala som myslieť na to, aby som tímové úsilie nepokazila trestným kolom. Už som sa nevedela poriadne skoncentrovať," pokračovala.

Pri kritickej situácii napadli Poliakovej čierne myšlienky.

"Neubránila som sa im, ja len dúfam, že to bude časom lepšie. Už sa k tomu nebudem vracať a rozprávať, ako bolo a bude, ale hádam v úsilí vydržím a dočkám sa aj lepších výsledkov," doplnila.

P. Fialková si predstavovala, že kričia na ňu

Paulína Fialková sa potešila už pri sesterskej odovzdávke, keď ju dopredu na druhý úsek poslala mladšia sestra Ivona.

"Bola som rada, že budem bežať za Nemkami a budem sa vyvážať za Laurou Dahlmeierovou. Čakala som, že ju budú diváci hnať vpred a ja si budem predstavovať, že to kričia na mňa," uviedla.

Jediné dobíjanie Paulínu Fialkovú zabrzdilo len nepatrne.

"Uvedomovala som si, že ak aj netrafím a zariskujem v rýchlosti, mám ešte šancu na opravu. Už som si myslela, že som v ležke všetko trafila a takmer som z nej predčasne odišla. Hneď som však dobila a bola v kontakte s ostatnými," opísala.

"Aj v stojke som zariskovala, vnímala som Francúzku Simonovú ako odchádza a povedala som si, že musím ukázať presnú rýchlostreľbu, to sa mi aj podarilo. Na stojke sa často robia chyby najmä preto, že na takejto krátkej trati sa dosť riskuje. Niektorým to vyšlo, niektorým nie," priznala.

"Uvidím, ako táto štafeta na mňa pred nedeľnými pretekmi s hromadným štartom zapôsobí. Som však už taká, do každých dávam všetko a verím, že nohy rýchlo zregenerujem. V poslednom kole som ich mala dosť tuhé," doplnila.

Paulína Fialková sa druhýkrát v sezóne objavila v štafete na druhom úseku: "Ja o tom nerozhodujem, som však pripravená vždy na maximum, tretí úsek som si napríklad ani raz nevyskúšala."

Podľa Kuzminovej je zloženie ideálne

Ivona Fialková šla na trať ako prvá zo Sloveniek a v cieli ešte dlho lapala po dychu. "Som spokojná, bežecky to bolo lepšie ako v šprinte. Musím pochváliť lyže, boli naozaj kvalitné, v zjazde som sa porovnávala s ostatnými a musím servisnému tímu poďakovať," uviedla.

"Na strelnici si na ležke verím, na stojke som sa trošku potrápila, našťastie dva terče pri dobíjaní som sklopila. Na prvom úseku sa hromadí dosť zodpovednosti a som rada, že mi to vyšlo teraz i predtým v Oberhofe," dodala.

Skvelý výkon na poslednom úseku predviedla Kuzminová, ktorá dostala Slovensko zo šestnásteho miesta na šieste.

"Po dni voľna som nebola až taká rozbehnutá, keby som však včera nemala voľnejší deň, trojicu pretekov za sebou nedám," povedala v cieli.

"Pracovala som naplno, bola šanca umiestniť sa do šestky a práve o toto umiestenie som bojovala," pokračovala.

Šieste miesto vníma pozitívne.

"Je to naša momentálna úroveň," pokračovala, "no máme pred sebou ešte dosť času, aby sme sa do marcových majstrovstiev sveta pripravili ešte lepšie. Dnes sa v štafetách prvá trojica riadne utrhla, v druhej bolo všetko možné. Momentálne sa zloženie našej štafety javí tak, že sa nezmení a je ideálne. Ja chcem len poďakovať fanúšikom, ktorí podporili Terku a pochopili, že v športe ste raz hore a raz dole."