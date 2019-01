Laco je po zranení pripravený na návrat: Ruka je už na tom dobre

Slovenský brankár uprednostnil dôkladné doliečenie zranenia.

20. jan 2019 o 14:23 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenský hokejový brankár Ján Laco je pripravený na návrat do súťažného kolotoča.

Problémy s tzv. tenisovým lakťom ho pripravili o doterajšiu časť sezóny 2018/2019, v závere prestupového obdobia však prípadným záujemcom odkazuje: "Ruka je už na tom dobre, už by to šlo."

V závere sezóny 2017/2018 pôsobil v Sparte Praha, odvtedy bol bez angažmánu. "Povedal som, že pokiaľ nebudem stopercentne v poriadku, tak nikde nepodpíšem zmluvu. Nebolo by to férové k žiadnemu klubu a ja nechcem byť polovičný brankár," vytrvalo tvrdil Laco, ktorý sa v podobnej situácii ocitol prvýkrát v kariére.

Pred sezónou 2018/2019 sa hovorilo o záujme Banskej Bystrice i Plzne, skúsený brankár však uprednostnil dôkladné doliečenie zranenia.

Viackrát sa objavil na tréningoch s A-mužstvom Liptovského Mikuláša, pri spustení predaja vstupeniek či krste maskota Macejka sa stal neoficiálnym ambasádorom MS 2019 na Slovensku. Hoci by to mohlo naznačovať blížiaci sa koniec kariéry, 37-ročný brankár by si ju ešte rád predĺžil.

Na otázku, či sa už po zdravotných problémoch cíti na návrat, odpovedal pohotovo: "Myslím si, že už áno. Ruka je už na tom dobre, už by to asi šlo.

Je niekoľko týždňov do konca prestupového termínu, takže uvidíme, či sa dovtedy niečo zomelie. Nechávam to otvorené a nechcem robiť žiadne závery."

Hoci pripustil možnosť návratu, je málo pravdepodobné, že by sa prebojoval aj na svetový šampionát.

"Konkurencia je veľká, takže ťažko povedať, či by som sa dostal na MS. Máme mnohých brankárov, ktorí chytajú výborne. Ja najmä verím, že šampionát dopadne pre nás dobre po všetkých stránkach," zaželal si Laco, ktorý má na konte striebro z MS 2012.