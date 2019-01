Zaradil sa medzi legendy Premier League. Salah strelil päťdesiat gólov expresne

Rýchlejšie ich dosiahli len traja futbalisti.

20. jan 2019 o 16:26 SITA

LIVERPOOL. Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah prispel v sobotu dvomi gólmi k víťazstvu lídra anglickej Premier League 2018/2019 FC Liverpool nad Crystalom Palace (4:3).

V anglickej lige tak zaznamenal už 50 presných zásahov. Dvadsaťšesťročný kanonier na dosiahnutie tejto méty potreboval 72 stretnutí a v historických tabuľkách súťaže sa zaradil na 4. miesto.

Rýchlejšie dokázali nastrieľať 50 gólov v Premier League iba Holanďan Ruud van Nistelrooy (68 zápasov, pozn.) a Angličania Alan Shearer (66) a Andy Cole (65). Rovnako ako Salahovi 72 duelov stačilo na 50 zásahov aj Španielovi Fernandovi Torresovi.

"Považujem to za výnimočný úspech hráča svetovej úrovne. Myslím si, že Mohamed urobil v ostatných mesiacoch niekoľko krokov vpred, takže je to naozaj vynikajúce číslo. Počul som mená ďalších, ktorí to dokázali o čosi rýchlejšie - Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy a Andy Cole - to boli výborní zakončovatelia.

Ak by som ho tak často nedával hrať na pravé krídlo, možno by 50 gólov dosiahol aj skôr," poznamenal na margo pekného kariérneho míľnika Mohameda Salaha jeho klubový kouč z FC Liverpool Jürgen Klopp.