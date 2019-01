Svitka prekvapilo, že na Dakare chytili podvodníka. Veľké tímy majú špecialistov na skratky

Slovenský pretekár sa chce na púštnu rely vrátiť aj o rok.

20. jan 2019 o 18:36 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Nebol to veselý návrat. "Vraj napadlo veľa snehu a čaká ma jeho odpratávanie," snažil sa trochu rozveseliť Štefan Svitko.

Desiaty štart na slávnej Rely Dakar nedopadol tak, ako si predstavoval. Hoci dlho to vyzeralo, že bude útočiť na prvú päťku a stabilne v etapách končil do desiatej priečky, záver rely sledoval už len z pozície diváka.

V ôsmej etape sa objavili správy, že mal vážny pád a do nemocnice ho odviezol vrtuľník. Informácie, čo sa stalo, nemali ani jeho kolegovia v tíme. Aj oni mali obavy.

Stovky fanúšikov prostredníctvom facebooku sa pýtali, čo sa stalo. Nakoniec vysvitlo, že Svitko je v poriadku.

Dezinformáciu spôsobil privolaný vrtuľník

Niektorých fanúšikov to však rozhnevalo, pretože aj ľudia v tíme uverejnili najskôr video o tom, že Svitko mal pád.

Prečítajte si tiež: Price sa stal víťazom Dakaru medzi motocyklami, obhajca Walkner skončil druhý

"Chcel by som sa za toto nedorozumenie ospravedlniť. Ľudia nám písali, či si nerobíme žarty. Ale sami sme nevedeli, čo sa stalo. Organizátori nám volali, že treba ísť po Števa do nemocnice a máme si pripraviť všetky doklady," vravel Svitkov mechanik Zlatko Novosád.

"V nemocnici sme si sami vydýchli, že je Števo v poriadku a problém bol v motorke. Tá sa opraví. Ešte raz sa ospravedlňujeme."

Nedorozumenie o tom, že je slovenský pretekár zranený, vzniklo tým, že si Svitko zavolal vrtuľník, aby ho vyzdvihol.

"Keď si pretekár zavolá vrtuľník, automaticky to znamená, že som sa nejako zranil. Zobrali ma teda do nemocnice. Ja som povedal lekárovi, že nič mi nie je. Ale organizátor potrebuje byť krytý, aby bolo všetko v poriadku," vysvetľoval Svitko. Uznal však, že urobil jednu chybu.

"Nezobral som si telefón a nemohol som sa teda s chalanmi spojiť. Oni sa takisto báli a boli v strese. Dali to na facebook a videlo to milión ľudí. Nabudúce si so sebou vezmem telefón. Ten nemávam nato, aby som im volal, že sa mi pokazila motorka. Pretože aj tak by mi nevedeli pomôcť. Skôr je to pre bezpečnosť."

Motorku rozoberal päťkrát

Čo však presne spôsobilo, že Svitko svoj desiaty štart na Rely Dakar nedokončil?