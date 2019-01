Liptovský Mikuláš zdolal lídra, Bystrici nepomohol ani hetrik Failleho

Hlasy po zápase

Stanislav Škorvánek st., tréner Žiliny: "Prvá tretina bola z našej strany vydarená, dostali sme sa do vedenia a hra bola podľa našich predstáv. Od druhej sme si asi mysleli, že body prídu samé, alebo sa súper zdolá sám. Samozrejme, že to tak nefunguje, všetci chcú vyhrať a Detva nám to aj ukázala. Zápas sa dostal do remízy, v tretej časti sa hralo hore-dolu a bolo to o tom, že kto dá gól, vyhrá. Gól sme dali v presilovej hre so šťastím my a nakoniec sme to dobojovali do víťazstva. Ceníme si tri body v ťažkom zápase."

Josef Turek, tréner Detvy: "O výsledku rozhodla prvá tretina, ktorú sme prehrali. Nebolo to z našej strany zlé, ale nedali sme góly. V druhej tretine sme boli lepším tímom, v tretej sme sa vrátili do zápasu, ale z presilovky v závere sme dostali rozhodujúci gól, na ktorý sme nedokázali odpovedať ani pri hre bez brankára."