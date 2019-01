Cehlárik sa po troch zápasoch v NHL vracia načas späť na farmu

Boston čaká deväťdňová pauza.

20. jan 2019 o 20:46 SITA

BOSTON. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik mieri po troch odohraných stretnutiach v zámorskej NHL naspäť do nižšej AHL.

Dvadsaťtriročného krídelníka preradil účastník profiligy Boston Bruins do rezervného tímu v Providence.

Premyslená stratégia

Dôvodom však nie je jeho výkonnosť, ale fakt, že tím čaká deväťdňová pauza a tréner chce, aby mal dvadsaťtriročný krídelník zápasovú prax.

Podľa portálu cbssports.com sa vráti späť do prvého tímu hneď po All-Star víkende (26.-27. januára). Boston čaká najbližší duel 30. januára doma s Winnipegom Jets.

Cehlárik odohral na farme prvú polovicu sezóny, s 29 bodmi (10+19) v 37 stretnutiach je najproduktívnejším hráčom rezervného tímu Bostonu.

Slovenský útočník nazbieral v troch zápasoch aktuálneho ročníka NHL rovnaký počet bodov.

S produktivitou problém nemá

V úvodnom dueli po povolaní do prvého tímu sa uviedol dvomi gólmi do siete Philadelphie, v nasledujúcom meraní síl si pripísal asistenciu. V doposiaľ poslednom profiligovom stretnutí proti New Yorku Rangers nebodoval.

Žilinský rodák odohral za Boston celkovo 20 stretnutí so ziskom 7 bodov (3+4). Jedenásť z nich absolvoval v ročníku 2016/2017, keď si do štatistík zapísal dve asistencie.

V minulej sezóne pridal ďalších šesť duelov s bilanciou jeden gól a jedna prihrávka. Informáciu priniesol oficiálny web NHL.