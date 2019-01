Potrebovali sme zápas, ako proti FC Sevilla, tvrdí Modrič. S Realom chce predĺžiť zmluvu

Súčasná mu vyprší v lete budúceho roka.

21. jan 2019 o 10:03 SITA

MADRID. Chorvátsky futbalista Luka Modrič túži stráviť v španielskom klube Real Madrid ešte mnoho rokov.

Tridsaťtriročný držiteľ Zlatej lopty má v aktuálnom pôsobisku zmluvu platnú do 30. júna 2020 a bol by rád, keby v najbližších mesiacoch došlo k jej predĺženiu.

"Máme ešte rok a pol platnosti môjho kontraktu, takže som pokojný, pretože to je dosť času. Mojou túžbou je zostať tu ešte dlho, pretože som rovnako šťastný ako v deň, keď som do Realu prišiel," povedal Modrič podľa webu denníka AS po sobotňajšom ligovom triumfe nad FC Sevilla (2:0), ktorý gólom v nadstavenom čase spečatil práve aktuálny vicemajster sveta.

"Myslím si, že proti Seville sme odohrali skvelý zápas. Z našej hry máme radosť a sme spokojní s tromi bodmi. Prezentovali sme sa tak, ako nás chcú vidieť naši fanúšikovia. Každý zahral skvelo. Takto musíme pokračovať," podotkol niekdajší hráč Tottenhamu Hotspur či Dinama Záhreb.

Real Madrid v tabuľke La Ligy preskočil andalúzskeho protivníka, avšak z tretej pozície stále stráca na vedúci FC Barcelona desať bodov.

"Už sme potrebovali zápas, ako bol tento, aby sme potešili seba aj našich priaznivcov. Osobne sa ostatný mesiac a pol cítim veľmi dobre. Nepremýšľame o Barcelone ani o tom, koľko máme bodov. Ideme od zápasu k zápasu. Snažíme sa bojovať a uvidíme, na čo to v závere sezóny bude stačiť. Nepozeráme sa na ostatných, sústredíme sa iba na seba," zakončil Modrič.