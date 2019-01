Neymar o odchode z PSG: Zatiaľ nič nie je definitívne

Konkrétnu ponuku zatiaľ nemá.

21. jan 2019 o 10:21 SITA

PARÍŽ. Brazílsky futbalový krídelník Neymar priznal, že špekulácie ohľadom možného prestupu z Paríža St. Germain do FC Barcelona alebo Realu Madrid nie sú postavené na ničom konkrétnom.

Pred začiatkom aktuálnej sezóny sa v mnohých zahraničných médiách písalo o tom, že 26-ročný hráč by mohol zamieriť do madridského Realu, avšak záujem španielskeho veľkoklubu postupne ochladol a Parížanom sa nakoniec podarilo udržať si najdrahšieho futbalistu sveta vo svojom kádri.

Neskôr sa tiež objavili správy o chystanom návrate do FC Barcelona, ale ani tie sa podľa Neymara nezakladali na pravde.



"V súvislosti so mnou vždy budú vznikať nejaké špekulácie. Je to tak neustále, odkedy som sa stal profesionálnym futbalistom. Nie je však nič konkrétne. Keď bude niečo definitívne, buďte si istí, že vám to poviem," vyhlásil Neymar pre televíznu stanicu Canal Plus po sobotňajšej ligovej demontáži Guingampu (9:0), na ktorej sa hviezdny Brazílčan podieľal dvomi gólmi.