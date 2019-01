Slovenka Čupková propagovala ženský hokej na All Star víkende KHL

V Rusku pôsobí od roku 2011.

UFA. Puk na pamiatku, tanec s reprezentačným brankárom a najmä množstvo zážitkov si z All star víkendu KHL odniesla slovenská reprezentantka Nicol Čupková.

Medzi smotánkou Kontinentálnej hokejovej ligy bola jednou z propagátoriek ženského hokeja v Rusku. "Bol to jedinečný zážitok," uviedla pre TASR.

Čupková mala počas súťaží zručností za úlohu ukázať správne prevedenie konkrétnych disciplín. Divákov však najviac zaujala tancom s Júliusom Hudáčkom.

Hudáček sa o hokejistku zaujímal

"Dohodli sme sa na tom. Každá z nás mala ísť po päť nájazdov a zavŕšiť to gólom. Tým, že to bola šou, sme chceli spraviť aj niečo pre fanúšikov, preto sme sa rozhodli pre tanec. S Julom sme sa spoznali deň predtým, keď bolo predstavovanie hráčov," uviedla hokejistka.

,,Na veľké rozhovory však nebol čas, no stihli sme sa krátko porozprávať. Ja som mala o ňom určite viac informácií než on o mne, preto sa aj on viac pýtal na moju kariéru," prezradila pre TASR.

Zo zaplnenej TatNefť Arény v Kazani mala rešpekt, stres však postupne opadal najmä vplyvom príjemnej atmosféry.

"Cítila som aj nervozitu, ale na druhej strane tam bola veľmi uvoľnená atmosféra. Všetci organizátori či hráči boli veľmi pozitívni. Pamätať si z toho budem úplne všetko. Bol to jedinečný zážitok a skvelá príležitosť, ako sa dostať na ľad s hviezdami KHL, uviedla slovenská reprezentantka."

,,Som naozaj rada, že som sa toho zúčastnila. Dostali sme pamätný puk, ale aj ďalšie suveníry ako šiltovku či tričko. Ostal mi aj dres, v ktorom som hrala svoj ženský zápas hviezd," dodala Čupková.

Museli dokázať, že aj ženy vedia hrať hokej

Dôvodom jej účasti bola snaha vedenia KHL o spropagovanie ženskej hokejovej ligy. Čupkovej družstvo z Ufy v nej patrí k najväčším favoritom, slovenská reprezentantka bola v čase All star víkendu šiestou najproduktívnejšou hráčkou celej súťaže (38 kanadských bodov v 32 zápasoch).

"Ja som bola poctená, že som mohla reprezentovať ruský ženský hokej na takomto podujatí. Možno zavážilo práve to, že som cudzinka, ale dúfam, že som si to zaslúžila aj svojimi výkonmi. Bola to česť, ale zároveň aj zodpovednosť, pretože sme museli dokázať, že aj dievčatá vedia hrať hokej."

Košická rodáčka pôsobí v Rusku od roku 2011, v sezóne 2017/2018 dosiahla v drese Agideľ Ufa na majstrovský titul. Obhajoba prvenstva je v prebiehajúcej sezóne jedným z cieľov družstva.

"Zatiaľ je to výborná sezóna. Sme na prvom mieste, máme istý postup do play off. Aj mne osobne sa darí, takže zatiaľ som spokojná. Prvých päť tímov v súťaži je vyrovnaných, tam môže vyhrať každý s každým. Ale zatiaľ sme prvé s pomerne veľkým náskokom, tak verím, že to dotiahneme do želaného konca," dodala Nicol Čupková.