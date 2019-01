Federerova prognóza sa zatiaľ nenapĺňa. Zverev opäť pohorel

Frustrovaný Zverev rozbil raketu na kúsky.

21. jan 2019 o 19:23 Miloslav Šebela

MELBOURNE, BRATISLAVA. Keď bol menší, rodičia ho nevedeli dostať domov z tréningového kurtu. "Ešte poslednú výmenu," sľuboval Alexander Zverev mame.

"So Sašom to bolo vždy rovnaké. Ak ste chceli, aby už skončil, museli ste ho nechať vyhrať. V tenise, v kartách alebo v inej hre. Inak to nešlo. Až keď vyhral a bol spokojný, mohlo sa ísť jesť alebo spať," opisovala Irina Zverevová, bývalá sovietska tenistka pre Telegraph.

Dnes je Alexander Zverev lídrom medzi generáciou mladých hráčov. Dvadsaťjedenročný tenista vlani senzačne vyhral Turnaj majstrov v Londýne a na Australian Open ho chválil aj velikán Roger Federer. "Prichádza jeho čas a na grandslamoch sa dostane ďaleko. Možno už teraz v Melbourne," predpovedal Federer.

Súper Slovákov je vo forme

Lenže tento rok mu to nevyjde. Minimálne nie na Australian Open. Zverev vypadol vo štvrtom kole, keď ho hladko vyradil Milos Raonic 1:6, 1:6, 6:7 (5).

"V prvých dvoch setoch som hral hrozne. Ani neviem vybrať jednu vec, ktorá to zapríčinila. A proti takému silnému súperovi sa už potom len ťažko dostanete späť," hovoril nemecký tenista na tlačovej konferencii po zápase.

V druhom sete Zverev od frustrácie rozbil raketu. Búšil ňou o zem, kým nebola jej kostra celkom pokrčená.

"Bol som veľmi nahnevaný a potreboval som to dostať von. Uľavilo sa mi," hovoril Zverev. Zápas však už nedokázal zdramatizovať.

Z pätnástich účastí na grandslamoch má len jedno štvrťfinále. Na hráča jeho kvalít je to málo.

Naopak Raonic hrá v skvelej forme. V Melbourne je štvrtý raz vo štvrťfinále a má veľkú šancu postúpiť medzi najlepšiu štvoricu na turnaji.

"Cítim, že v Melbourne predvádzam veľmi dobrý tenis. Som lepší hráč ako v minulosti, dokážem lepšie reagovať na rôzne situácie," hovoril Raonic.

O dva týždne by sa mal predstaviť v Bratislave v Davisovom pohári ako líder kanadského tímu. Vo štvrťfinále nastúpi proti Francúzovi Lucasovi Poillemu.

Tréner: Serena môže vyhrať všetky grandslamy

Do štvrťfinále postúpili aj Novak Djokovič a Kei Nišikori. V ženskom singli si postup medzi osem najlepších vydrela Serena Williamsová. Vyradila aktuálnu svetovú jednotku Simonu Halepovú 6:1, 4:6, 6:4.

"Neviem, či to bol môj najlepší tenis, ale znova sa ukázalo, že musíte hrať dobre v dvoch setoch. Nestačí len jeden," komentovala Williamsová.

Proti súperke ťažila z výborného podania a delových úderov.

"Serena musela poriadne zabrať, pretože v zápase bolo viacero dlhých výmen. Myslím, že tento rok je oveľa lepšie pripravená ako v minulosti," vravel pre ESPN jej tréner Patrick Mouratoglou.

Verí, že v Melbourne má Serena väčšie šance na triumf ako na ostatných grandslamoch. "A možno má na to, aby vyhrala tento rok všetky štyri. Nevravím, že to tak bude, ale pripravená na to je," dodal.

Williamsová má 36 rokov a na kurty sa vlani vrátila po materskej prestávke. Na konte má 23 grandslamových titulov. Všetky však získala ešte pred narodením dcérky v septembri 2017.

Je takmer isté, že Halepová po vypadnutí príde o post svetovej jednotky. V hre o tento post sú dokonca až štyri hráčky – Naomi Osaková, Petra Kvitová, Elina Svitolinová a Karolína Plíšková.

Z tohto kvarteta má veľkú šancu uspieť Kvitová, pretože v prípade postupu až do finále nenarazí na žiadnu hráčku svetovej desiatky, ba ani skvelo hrajúcu Serenu. Češku vo štvrťfinále čaká Austrálčanka Ashleigh Bartyová.