Predstavia sa aj traja Slováci. V stredu sa začínajú ME v krasokorčuľovaní

V Minsku budú súťažiť všetci obhajcovia zlata.

21. jan 2019 o 20:13 SITA

MINSK. So všetkými úradujúcimi kontinentálnymi šampiónmi sa v stredu v bieloruskom Minsku začnú majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní.

Tituly budú obhajovať medzi mužmi Španiel Javier Fernández, medzi ženami Ruska Alina Zagitovová, medzi tanečníkmi Francúzi Gabriella Papadakisová s Guillaumom Cizeronom a v športových dvojiciach Rusi Jevgenija Tarasovová s Vladimirom Morozovom.

Na ME v Minsku sa predstaví 37 sólistov, 36 sólistiek, 12 športových dvojíc a 25 tanečných párov. Minsk doteraz nehostil kontinentálnu ani svetovú špičku.

Rajičová je po dlhšej pauze

Chýbať nebudú ani najlepší Slováci, do Bieloruska cestovali dovedna traja. V súťaži mužov sa predstaví rovnako ako pred rokom Michael Neuman, medzi ženami si účasť na ME zopakujú Nicole Rajičová a Silvia Hugecová.

Program ME 2019 v krasokorčuľovaní: Streda 23. januára 2019: 9:45 krátky program žien

krátky program žien 16:45 krátky program športových dvojíc Štvrtok 24. januára 2019: 10:00 krátky program mužov

krátky program mužov 17:25 voľné jazdy športových dvojíc Piatok 25. januára 2019: 10:40 rytmické tance

rytmické tance 16:00 voľné jazdy žien Sobota 26. januára 2019: 9:15 voľné jazdy mužov

voľné jazdy mužov 14:25 voľné tance Nedeľa 27. januára 2019: 13:00 exhibícia

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nemá Slovensko zastúpenie medzi tanečnými pármi.

"Očakávam, že všetci predvedú také jazdy, s ktorými budú spokojní. Nicole je po dlhšej pauze, našťastie pre nás ju tá pauza príliš nepoznačila. Je pravdepodobné, že to nebude výsledok na úrovni minuloročného, ale myslím si, že všetci vrátane nej by boli spokojní s umiestnením na hranici desiatky prípadne tesne pod ňou. Ak to bude lepšie, nebudem sa hnevať. Dôležité bude, v akej forme budú jej súperky," prezradil pre agentúru SITA prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig.

"Pri Silvii si želám, aby sa dostala do finále. Michaelovi prajem, aby sa prebojoval do finále, ale asi by sa musel stať malý zázrak. Bez trojitého axla prípadne nejaké štvoritého skoku je to takmer nemysliteľné," dodal Beständig.

Dvadsaťtriročná rodáčka z newyorského Garden City Nicole Rajičová na predchádzajúcich dvoch ME obsadila výborné 6. miesto. Po skončení minulej sezóny si však dala dlhšiu pauzu a vynechala seriál ISU Grand Prix. Aktuálne sa pripravuje v Bratislave popri pracovných povinnostiach.

"Som rada, že idem opäť na ME, nevynechala som dosiaľ ani jeden šampionát. V Minsku chcem predviesť dve solídne jazdy. Opäť už skáčem 'trojáky', aj keď to nie je stopercentné," povedala Rajičová pred odletom do Bieloruska.

Ako prvé začnú na MS v krasokorčuľovaní ženy

Iba osemnásťročná Silvia Hugecová sa rovnako ako Rajičová narodila a vyrástla v USA. Debut na vrcholnom seniorskom podujatí absolvovala pred rokom na ME v Moskve prienikom do voľnej jazdy a konečným 24. miestom.

Doterajším maximom Neumana je 29. priečka spred roka.

“ Nicole je po dlhšej pauze. Je pravdepodobné, že to nebude výsledok na úrovni minuloročného. „ Jozef Beständig, prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu

Ako prvé vstúpia do hry ženy, krátky program sólistiek je na programe v stredu od 9.45 h SEČ. "Po obnovenom začiatku som si pozrela všetky moje predchádzajúce programy a vybrala si to, čo sa mi najviac páčilo a mala som z toho najpozitívnejšie pocity," prezradila Rajičová.

"Pozdávali sa mi aj tie minulosezónne, ale keď som si pozrela programy z olympiády, tak vo mne viac evokovali tvrdú prácu a nie dobré spomienky. Radšej som si zvolila radosť a pohodu. Vybrala som si Love Story z roku 2017 pre krátky program a hudbu Doktor Živago z roku 2016. Kostýmy mám rovnaké ako vtedy, našťastie sa do nich stále zmestím."

Okrem obhajcov titulov budú favoritmi na najcennejšie kovy všetci Rusi. Fanúšikovia v Minsku neuvidia dvojnásobnú svetovú aj kontinentálnu šampiónku Jevgeniju Medvedevovú, ktorá na majstrovstvách Ruska v závere decembra skončila až siedma.