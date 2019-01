Bol prvým slovenským futbalistom v MLS. Teraz trénuje Stropkov

Ľubomír Reiter obliekal dres Chicaga.

22. jan 2019 o 10:10 SITA

STROPKOV. Ľubomír Reiter si ako prvý slovenský futbalista zahral v zámorskej súťaži Major League Soccer, kde si obliekal dres Chicaga Fire. Vo väčšine klubov aj v národnom mužstve potvrdzoval kanonierske schopnosti.

Po skončení hráčskej kariéry sa vydal na trénerskú dráhu. Momentálne pôsobí v Tesle Stropkov, kde s futbalom začínal.

"Zatiaľ som manažérom klubu i trénerom áčka a rovnako riešim aj mládež. Mám najvyššiu trénerskú kvalifikáciu a myslím si, že som svoju trénerskú kariéru rozbehol celkom dobre. Mám však iné nazeranie na niektoré skutočnosti," povedal 44-ročný rodák zo Stropkova pre web futbalnet.sk.



Zo stropkovskej Tesly vzišli v minulosti mnohí futbaloví reprezentanti - okrem Reitera aj Jozef Kožlej, Marek Špilár či Juraj Čobej.

Odchovanci tohto klubu sa uplatňovali v popredných kluboch v rámci krajiny. Reiter, ktorý sa v trénerskej práci v minulých rokoch realizoval v Prešove, Bardejove, Trenčíne a Žiline, naznačil, že by v Stropkove rád naštartoval pozitívne zmeny, vďaka ktorým by sa klub posunul vyššie.



"Nechcem dopredu niečo naznačovať, najprv sa musia utriasť základné veci a zbytočné je čosi riešiť aj ohľadom podoby súpisky, ktorá bude nachystaná na jar. Všetko príde postupne, no neprišiel som do Stropkova len ako tréner. Mám v hlave nastavený systém práce a toho sa hodlám pridŕžať," poznamenal Ľubomír Reiter, autor 9 gólov v reprezentácii Slovenska.