Črtá sa veľká výmena medzi Realom Madrid a Tottenhamom Hotspur

Real chce získať Christiana Eriksena.

22. jan 2019 o 10:47 SITA

MADRID. Španielsky futbalový klub Real Madrid je pripravený po skončení aktuálnej sezóny 2018/2019 zabojovať o dánskeho záložníka anglického Tottenhamu Hotspur Christiana Eriksena.

Ako referuje web denníka AS, funkcionári Realu Madrid v snahe znížiť výšku odstupného chcú do transferu zahrnúť Kolumbijčana Jamesa Rodrígueza. Najlepšiemu strelcovi MS 2014 sa v lete skončí dvojročné hosťovanie v nemeckom Bayerne Mníchov a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by mal naďalej zotrvať v metropole Bavorska.