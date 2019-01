Kanada s Raoničom bude tvrdý oriešok, vraví Hrbatý

Slovenskí tenisti nastúpia v Davis Cupe proti svetovej špičke.

22. jan 2019 o 14:18 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pred tromi mesiacmi prežívali slovenskí tenisti veľkú radosť z jedinečného úspechu. Po trinástich rokoch sa im podarilo v Davisovom pohári postúpiť do Svetovej skupiny.

"Sú to nádherné pocity. Chalani si to zaslúžili pre to všetko, čo tento rok urobili. Tento tím má potenciál niečo ukázať aj vo svetovej skupine,“ vravel po postupe Martin Kližan.

Teraz čaká slovenských tenistov mimoriadne silný súper – Kanada. Do Bratislavy by mali ako lídri kanadského tímu prísť svetoví hráči ako Miloš Raonič a Denis Shapovalov. Súboj o postup na finálový turnaj Davisovho pohára sa bude hrať v NTC 1. až 2. februára.

Bez Raoniča by to bolo 50 na 50

Shapovalov už účasť potvrdil a v Bratislave sa predstaví. Raonič, ktorý hrá na Australian Open v skvelej forme a postúpil už do štvrťfinále, by v tíme nemal chýbať. Ale Kanada ešte nezverejnila oficiálnu nomináciu.

Nominácia SR Martin Kližan (40. v ATP vo dvojhre/455. vo štvohre) Filip Horanský (217./650.) Norbert Gombos (244./418.) Igor Zelenay (- /67.) Filip Polášek (- /164.)

"Nejaké informácie mám, ale nechcem to otvárať. Počkáme si na oficiálnu kanadskú nomináciu.

S Raoničom by boli Kanaďania v pozícii jasných favoritov. Iste ani Raonič nie je nezdolateľný. Ale ak by Kanaďania prišli bez Raoniča, boli by šance otvorenejšie. Podľa mňa aj 50 na 50. Ale všetko je to len teória. Výkony musia hráči podať na kurte,“ hovoril kapitán slovenského tímu Dominik Hrbatý.

Raonič patrí do úzkej svetovej špičky. V roku 2016 hral vo Wimbledone o titul, hoci nestačil na Andyho Murrayho. Vo svetovom rebríčku je aktuálne na 14. mieste. Vyniká na tvrdom povrchu a jeho silnou zbraňou je výborné podanie.

„Pod vedením Gorana Ivaniševiča zlepšil servis. Antuka nie je jeho obľúbený povrch, no bude ťažký oriešok poraziť ho. No mne osobne sa veľmi páči hra Denisa Shapovalova. Som jeho fanúšik, hrá úžasný, technicky krásny tenis. Ak to zvládne mentálne, má veľké šance dostať sa v budúcnosti do elitnej svetovej päťky a bojovať o grandslamové tituly,“ opisoval kvality súpera Hrbatý.

Shapovalov je najmladším hráčom vo svetovej stovke. Hoci má len 19 rokov má výbornú tenisovú techniku. V Melbourne vypadol v treťom kole s Novakom Djokovičom.

Denis Shapovalov (zdroj: SITA/AP)

Dvojku vyberie podľa formy

Slovenský kapitán urobil v porovnaní s nomináciou proti Bielorusku jednu zmenu. Do tímu zaradil ďalšieho špecialistu na štvorhru Igora Zelenaya.

Prečítajte si tiež: Tsitsipas sa stal prvým Grékom v semifinále, vyradil Bautistu-Aguta

„Štvorhra bude jedným z rozhodujúcich momentov a chcem mať rezervu, ak by niekto zo singlistov nebol schopný nastúpiť na štvorhru. Potrebujeme ju zahrať ako najlepšie vieme, preto pracujeme aj s inou alternatívou. Prichádzala by do úvahy, ak by Kližan na štvorhru nemohol nastúpiť. Potom by mohli hrať Polášek so Zelenayom, ale nevravím, že to tak bude. Rozhodneme sa podľa vývoja,“ vysvetľoval Hrbatý.

Z nominácie vynechal kapitán Lukáša Lacka, ktorý mal zdravotné problémy. „Okrem toho Lukáš hrá hardový tenis a jeho prejav by mohol súperom viac vyhovovať.“

Jednotkou slovenského tímu bude Martin Kližan. Kto však nastúpi spolu s ním, ešte Hrbatý nevedel. Rozhodujúca bude podľa neho aktuálna forma medzi dvojicou Filip Horanský – Norbert Gombos.

„Chalani sú na zápas vyhecovaní a veľmi sa tešia. Asi prvýkrát mi poďakovali len za to, že som ich na súboj nominoval. Bolo to od nich veľmi pekné. Vidím, že si túto šancu vážia a chcú urobiť všetko pre to, aby vyhrali,“ dodal Hrbatý.

Zápasy sa budú hrať na antukovom povrchu v NTC v Bratislave. V piatok 1. februára sa odohrajú úvodné dvojhry od 15.00 h. V sobotu je na programe štvorhra (od 11.00 h) a záverečné dvojhry.

Davisov pohár sa prvý raz bude hrať podľa nového formátu. Víťaz súboja postúpi do svetového finále, ktoré sa uskutoční v novembri v Madride. Zdolaný tím bude v septembri hrať súboj o postup do Svetovej skupiny proti niektorému tímu z euro-africkej zóny.