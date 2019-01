Cibulková sa po takmer troch rokoch vráti do slovenského fedcupového tímu

Slovensko by tak proti Lotyšsku mohlo nastúpiť so štyrmi hráčkami svetovej stovky.

22. jan 2019 o 15:58 TASR

BRATISLAVA. Tenistka Dominika Cibulková bude opäť k dispozícii slovenskému fedcupovému tímu.

Jej osobný tréner a kapitán družstva Matej Lipták s ňou môže rátať na stretnutie II. svetovej skupiny proti Lotyšsku, ktoré sa uskutoční 9. a 10. februára v Rige.

Lipták oznámi nomináciu 30. januára, keď bude Cibulková na turnaji v Petrohrade. Momentálne 25. hráčka rebríčka WTA nehrala v tíme Slovenska od apríla 2016, takže na ňu čaká návrat po bezmála troch rokoch.

“ Dúfam, že pomôžem slovenskému tímu, aby sme sa dostali ďalej. „ Dominika Cibulková

S Viktóriou Kužmovou, Annou Karolínou Schmiedlovou a Magdalénou Rybárikovou by mohlo Slovensko nastúpiť so štyrmi hráčkami svetovej stovky.

"Rozhodla som sa, že na nadchádzajúcom Fed Cupe v Lotyšsku budem reprezentovať Slovensko. Veľmi sa teším, lebo vždy som hovorila, že keď to bude zapadať do programu, budem Fed Cup veľmi rada hrať.

Som rada, že tentoraz to vyšlo tak, že to aj časovo zapadá do programu. Dúfam, že pomôžem slovenskému tímu, aby sme sa dostali ďalej," povedala Cibulková pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).