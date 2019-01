Xabi Alonso odmietol zaplatiť súdom pokutu, chce očistiť svoje meno

Bývalý španielsky reprezentant je presvedčený o svojej nevine.

22. jan 2019 o 16:33 SITA

MADRID. Niekdajší španielsky futbalový reprezentant Xabi Alonso na utorňajšom súdnom pojednávaní odmietol uznať vinu za údajné daňové úniky.

O svojej nevine má dôkazy

Tridsaťsedemročný rodák z Tolosy je obvinený z priestupkov voči daňovému poriadku z rokov 2010-2012, kedy štátu neodviedol približne 2 milióny eur. Na súde čelil trestu o dĺžke päť rokov a finančnej pokute vo výške 4 milióny eur.

“ Ak by som niečo skrýval, bál by som sa, nie je to však môj prípad. „ Xabi Alonso

Súdne pojednávanie v Madride však neprinieslo finálny verdikt. Alonso chce totiž za každú cenu dokázať, že je nevinný, aj preto odmietol zaplatiť stanovenú čiastku.

,,Pokračujem v dokazovaní svojej neviny. Prišiel som sem úplne pokojný, pretože viem, že som nevinný. Ak by som niečo skrýval, bál by som sa, nie je to však môj prípad. Od začiatku so súdmi spolupracujem a mám dôkazy o tom, že som urobil všetko správne. Verím, že spravodlivosť zvíťazí," povedal Alonso španielskym novinárom, ktorí ho zastihli pred budovou súdu v Madride.

Ronaldo sa priznal

V utorok sa pred súd pre daňové úniky postavil aj Xabiho bývalý spoluhráč z Realu Madrid Cristiano Ronaldo.

Prečítajte si tiež: Cristiana Ronalda odsúdili na 23 mesiacov podmienečne

Ten priznal svoju vinu a akceptoval trest, ktorý mu udelil madridský súd. Hviezda Juventusu Turín zaplatí pokutu vo výške 18,6 milióna eur a prijme podmienečný trest na dva roky.

Vzhľadom na výšku trestu a povahu priestupku je však vylúčené, že CR7 si odsedí dva roky vo väzení.