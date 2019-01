Ramsay mu dáva už tretiu šancu. Okrem hokeja musí aj lyžovať

Necítim sa vôbec starý, tvrdí Martin Chovan.

22. jan 2019 o 18:49 Juraj Berzedi

V slovenskej hokejovej reprezentácii debutoval v 32 rokoch. A trénera Craiga Ramsayho upútal. MARTIN CHOVAN je nominovaný už na tretiu reprezentačnú akciu v sezóne. „Môžete mi zavolať o dve hodiny. Teraz idem lyžovať,“ reagoval netradične obranca Detvy.

Hokejisti sa zväčša vyhýbajú lyžovaniu, aby sa nezranili. Teraz máte životnú formu, dostali ste sa do reprezentácie. Neobávate sa zranenia?

Martin Chovan odpovedal aj na tieto otázky: Prečo si myslí, že jeho reprezentačná premiéra prišla až v 32 rokoch? Prečo jeho spoluhráč z Detvy Dominik Jendroľ rozbil hlavou televízor? Čo si myslí o tom, že niektorí košickí hráči nehrali naplno v siedmom finále slovenskej ligy proti Slovanu? Aké je to hrať pod trénerom Craigom Ramsaym a manažérom Miroslavom Šatanom?

„Nemám príliš na výber. Chodím na vysokú školu, fakultu telesnej výchovy a športu. Máme lyžiarsky kurz, ktorý musím absolvovať. Lyžujeme na Chopku a nie je to žiadna zábava. Našťastie sa zastavujeme na každom kroku a vysvetľujeme si didaktické postupy. Nie je to nebezpečné. Keďže mám odbor učiteľstvo a telesná výchova, musím pochopiť, ako to v budúcnosti mám svojim žiakom vysvetliť.“

Ako zvládate lyžiarske oblúky?

„Tým, že robím zimný šport, na lyžovačky som nemal čas. Prvýkrát som stál na lyžiach pred dvoma týždňami. Mal som sto chutí hodiť lyže do snehu.

Na začiatku sme robili technické cvičenia, ktoré mi vôbec nešli. Keď sme sa dostali na svah, zlepšilo sa to. Zistil som, že je to ako v hokeji, kde sa prenáša váha.“

Profesionálni hokejisti trénujú každý deň, niekedy aj dvojfázovo. Ako dokážete skĺbiť kariéru so štúdiom?

„Je to náročné, ale snažím sa. Tento semester školu mierne zanedbávam, aj keď mám individuálny plán.

Niekedy mi aj tréner v Detve povolí vynechať tréning. Študujem však na škole, kde sa stále hýbem. Nie je to také, že by som nič nerobil a sedel v lavici. Prežívam perné obdobie.

Škola, hokej, reprezentácia a rodina.“

V tejto sezóne ste si zahrali na Nemeckom i Švajčiarskom pohári. V nominácii nechýbate ani na domáci turnaj Kaufland Cup v Bratislave (7. - 9. februára). Čo to pre vás znamená?