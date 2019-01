Po nevýrazných výsledkoch končí v Edmontone generálny manažér

Chiarelli bol vo funkcii tri a pol roka.

23. jan 2019 o 10:28 TASR

EDMONTON. Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers ukončilo spoluprácu s generálnym manažérom Petrom Chiarellim.

Dôvodom sú neuspokojivé výsledky tímu a absolútne nevydarené výmeny a podpisy voľných hráčov v uplynulom období.

Vedenie Edmontonu sa rozhodlo prepustiť 54-ročného Chiarelliho po stredajšej prehre 2:3 s Detroitom Red Wings, informoval portál tsn.ca. Edmonton stráca po 50 stretnutiach prebiehajúcej sezóny na postup do play off sedemnásť bodov.

O funkciu ho pripravili aj nevydarené výmeny

Chiarelli bol vo svojej funkcii tri a pol roka. Počas jeho pôsobenia v Edmontone organizácia draftovala v roku 2015 z prvého miesta hviezdneho Connora McDavida, no ďalšie kroky manažéra boli menej vydarené.

V júni 2016 Chiarelli vymenil krídelníka Taylora Halla do New Jersey za obrancu Adama Larssona.

Kým Larsson sa zabudoval do defenzívy Oilers ako priemerný bek, Hall v novom tíme herne pookrial a v minulej sezóne si vyslúžil Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča súťaže.

Ďalšími diskutabilnými ťahmi bolo angažovanie Milana Lucica, ktorý výkonnostne upadá, no ešte vyše štyri roky bude zaťažovať platový rozpočet Oilers sumou 6 miliónov dolárov.

Spoločne s Chárom získal Stanleyho pohár

Ďalej zisk obrancu Griffina Reinharta za výber v 1. kole draftu, či výmena Jordana Eberleho za Ryana Stromea, ktorého neskôr Chiarelli ešte vytrejdoval za nevýrazného Ryana Spoonera.

V tíme Edmonton Oilers pôsobí aj slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý sa zotavuje po augustovej operácii Achillovej šľachy. Do súťažného diania by sa podľa posledných správ mal vrátiť po exhibícii All Stars.

Chiarelli v rokoch 2006-2015 pracoval ako GM Bostonu. Do mužstva priviedol aj slovenského zadáka Zdena Cháru, Bruins zmenil vo víťaznú organizáciu a v roku 2011 získal s tímom Stanleyho pohár.