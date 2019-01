Usain Bolt sa vzdal sna o kariére futbalistu. Športový život sa pre mňa skončil, vraví

Chce sa venovať obchodným záležitostiam.

23. jan 2019 o 11:51 SITA

KINGSTON. Niekdajší skvelý jamajský atlét Usain Bolt sa vzdal svojho sna stať sa profesionálnym futbalistom. Osemnásobný olympijský šampión a najrýchlejší muž sveta sa ešte na jeseň uchádzal o angažmán v austrálskom klube Central Coast Mariners.

V Austrálii odohral dva prípravné zápasy a v jednom z nich sa mu podarilo streliť dva góly. Následne sa však s klubom nedohodol na finančných podmienkach. Bolt si údajne pýtal ročnú výplatu vo výške 2-3 milióny eur.

"Bola to zábava. Nehovorím, že niečo bolo zlé, ale mali sme na to ísť inak. Život však človeka naučí neustále niečo nové. Bola to dobrá skúsenosť, užil som si možnosť byť súčasťou iného tímu," povedal Jamajčan v rozhovore pre televíziu ESPN.

V súvislosti s futbalovou budúcnosťou legendárneho atléta sa ešte minulý rok hovorilo aj o možnom pôsobení v Nemecku, Nórsku, Juhoafrickej republike, Mexiku, Turecku či na Malte.

Svetový rekordér v behu na 100 a 200 metrov všetky ponuky odmietol. Ešte na jar absolvoval tréningy v Borussii Dortmund či nórskom Strömsgodsete.

Budúcnosť chce Bolt venovať iným záležitostiam a ako prezradil, plánuje sa venovať podnikaniu. "Športový život sa pre mňa skončil a púšťam sa do viacerých obchodných záležitostí," doplnil Usain Bolt.