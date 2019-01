Bude Škriniar najdrahší obranca sveta? Pre ľudí okolo neho to môže byť výzva

Rozhovor pre denník SME: Keď máte dva kilogramy navyše, tak vás to vyfacká, tvrdí ADRIÁN GUĽA, tréner národného futbalového tímu do 21 rokov.

Súčasní futbalisti sú oveľa svalnatejší, ako bývali kedysi. Typickým príkladom je Cristiano Ronaldo, ale platí to aj o slovenských reprezentantoch. Schvaľujete to?

„Funkčné svaly sú nutné, čo je vedieť trebárs na Marekovi Hamšíkovi. Nemá síce veľké objemy, ale sú to funkčné svaly. Treba rozlišovať, kto hrá v akej súťaži. V anglickej lige sú bežné väčšie objemy, lebo sa tam vyžaduje väčší dôraz a agresivita. V Španielsku je iná typológia.

Náročnosť na hráčov je dnes obrovská a potrebujú zostať zdraví. K tomu pomáha aj dobrá fyzická pripravenosť. Vypracované svalstvo je navyše prevenciou zranení. Je to nutnosť, ale na druhej strane z toho nemôžeme zošalieť a zabudnúť na prirodzenú futbalovú šikovnosť.“

Aj na tieto otázky odpovedal Adrián Guľa: Existuje strava, ktorú hráčom zakazuje?

Dával niekedy svojim hráčom fúkať? A ak áno, došlo k prípadu, že hráč nafúkal? Prípadne, čo bolo trestom?

Kto z jeho zverencov kondične najviac vyniká?

V čom je výnimočný Milan Škriniar?

Tréner Realu Madrid Santiago Solari vyhlásil, že Marcela nezaradí do zostavy, kým neschudne. Jeden z najlepších obrancov sveta má vraj nadváhu šesť kilogramov. Riešili ste niekedy podobné problémy?

„Na reprezentačnej úrovni je súčasťou testovania aj hmotnosť. Nejde však o to, aby niekto nepribral. Skôr zisťujeme, ako rýchlo môže hydratovať organizmus na základe určitého prepočtu, koľko hráč spáli v tréningovom procese. Pre nás je to podstatný údaj.

David Hancko mi prezradil, že po príchode do Fiorentiny išiel kilogramovo dolu, pretože si to vyžadovala jeho hráčska pozícia. Na najvyššej úrovni je nutné, aby ste boli pripravený po každej stránke. Keď máte dva kilogramy navyše, tak vás to niekde počká a vyfacká. V národnom tíme sme odkázaní na to, v akom stave nám hráči prídu z klubov.“

Viedli ste Trenčín a Žilinu. Stalo sa vám, že ste hráča vynechali zo zostavy, lebo príliš pribral?