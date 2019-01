Osrblie sa pripravuje na svetový šampionát juniorov, divákov čaká unikátny zážitok

Chcú sa uchádzať aj o svetový pohár.

23. jan 2019 o 13:48 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Národné biatlonové centrum v Osrblí čaká významná skúška, keď od nadchádzajúcej nedele ho počas celého týždňa preverí na svetovom šampionáte juniorskej a kadetskej kategórie 500 štartujúcich mladých talentov zo 42 krajín.

Mnohí z nich si v horehronskom areáli otvoria cestu aj do veľkého sveta, o čom presviedča bohatá história tohto mládežníckeho podujatia.

Medzi jednotlivými krajinami by nemali chýbať aj exotikou zaváňajúce krajiny Nový Zéland, Mongolsko či Brazília. Slávnostné otvorenie je na programe v sobotu 26. januára o 19.00 na breznianskom Námestí Milana Rastislava Štefánika a aj na ňom by sa mala prejaviť snaha regiónu ťahať v prípravách MSJ za jeden povraz.

Do príprav boli zapojené stovky ľudí

"Dovtedy chceme ešte vyšperkovať areál do maximálnej miery, s kulisou, akú Osrblie ešte nemalo," povedal výkonný prezident organizačného výboru Ivor Lehoťan.

"Diváci to určite ocenia a nepochybujem, že aj účastníci z rekordného počtu 42 krajín. Uplynulý polrok strhol do príprav celý región a všetci veľkí hráči priložili ruku k dielu. Vyše 800 účastníkov, vrátane ďalších členov výprav, symbolizuje to, akým dynamickým spôsobom sa biatlon vo svete rozvíja."

Aj slovenskí biatlonisti by mali prehovoriť významnejšie do výsledkového poradia. "Zanietenosť je veľká, prípravy vrcholia a verím, že budeme svedkami aj výsledkov v najlepšej desiatke. Dôležitý je tiež odkaz do budúcnosti, pretože seniorské kategórie si žiadajú doplnenie a v našej nominácii máme takých športovcov, ktorí dostanú šancu v seniorskom Svetovom pohári už v nasledujúcej sezóne," konštatoval Lehoťan.

Osrblie by sa rado pochválilo dokonalou organizáciou, Medzinárodná biatlonová únia (IBU) mu už udelila najvyššiu A-licenciu a pomýšľa kandidovať aj na preteky Svetového pohára.

"Toto bude ďalší krok, aby sme sa mohli po roku 2022 uchádzať o organizáciu Svetového pohára. Budú sa udeľovať v roku 2020 a je najvyšší čas zaujať opäť svetovú biatlonovú komunitu tým, ako sme pokročili," povedal Lehoťan.

Areál spĺňa najvyššie kritériá

Televízny signál by malo prenášať v živej podobe sedem až osem TV-staníc. Na MSJ sa však môžu tešiť aj priami diváci. V Osrblí naštartovali zaujímavý projekt spolu s rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nová fanzóna bude v štýle slovenskej koliby, niečo unikátne v slovenských pomeroch. Divák by si mal vychutnať nielen športový zážitok, ale aj komfort medzi pretekmi.

"Bude sa mať kde ohriať, zabaviť a o to nám ide, aby mladá generácia, ktorú chceme na podujatie dotiahnuť, sa mala naozaj kde vyzabávať," poznamenal Lehoťan.

Logistika podujatia si vyžadovala najviac práce, pretože osemsto účastníkov prepravovať z miesta ubytovania nebude jednoduché. Organizátori siahli do 30 km okolia Osrblia a našli dostatok ubytovacích kapacít.

"Samotný areál takmer spĺňa najvyššie kritériá a k relatívnej dokonalosti chýba už len veľmi málo," vyzdvihol dejisko Lehoťan.

"Sú to predovšetkým kozmetické úpravy, osobne ma trápi, že nemáme veľkú a stálu veľkoplošnú obrazovku, teraz vlastníme len tú, ktorá slúžila ešte na svetovom šampionáte v roku 1997," dodal.