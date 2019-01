Športovci sa nemajú čo ospravedlňovať fanúšikom, tvrdí mentálny kouč

Rozhovor pre denník SME: Ak majú športovci psychické ťažkosti, často využijú jeho služby. Špeciálnu pozornosť venuje vzťahu medzi myslením, emóciou a výkonom. Mentálny kouč PETER BIELIK spolupracuje s viacerými významnými slovenskými športovcami.

Slovenskú biatlonistku Teréziu Poliakovú v posledných týždňoch na sociálnych sieťach kritizujú za jej výsledky. Čo je v takomto prípade dôležité, aby reakcie fanúšikov neovplyvňovali jej výkony?

„Ide, žiaľ, o extrémny prípad, keď mnohí fanúšikovia prekročili základný rámec rešpektu k druhému človeku.

Bez ohľadu na to, že ide o profesionálneho športovca. V tejto situácii odporúčam nečítať komentáre počas Svetových pohárov.

Viem, že ju napádali aj prostredníctvom súkromného profilu. Z hľadiska absolútnej ochrany svojho duševného zdravia by sa mala dočasne odstrihnúť od sociálnych sietí.“

Aj na tieto otázky odpovedal Peter Bielik: Prečo slovenskí fanúšikovia uznávajú len športovcov, ktorí sú úspešní?

Je kritika na sociálnych sieťach bežná aj v iných krajinách alebo sú Slováci extrémni?

Ako reaguje psychika športovca, keď si v komentároch číta kritiku na svoju osobu?

Sú veci, ktoré by športovci v žiadnom prípade nemali dávať na sociálne siete?

Prečo sa politici chcú často priživiť na športových úspechoch?

Myslíte si, že na pretekoch môže mať v kľúčových okamihoch strach, že keď opäť zlyhá, dostane sa znova pod paľbu kritikov?

„Samozrejme, po tom všetkom môže mať strach. Kritika bola v športe vždy, profesionálny športovec s ňou musí počítať. Nie vždy ho budú chváliť. Tieto útoky však boli príliš osobné a zraňujúce.

To dievča v tom bolo zo začiatku samo. Keď nastúpi na preteky, ťažko sa ubráni pocitu, že pri zaváhaní na strelnici sa opäť niečo stane. Keď nebude chodiť na sociálnu sieť a bude obklopená správnymi ľuďmi, je šanca, že sa postupne prestane cítiť ohrozená.“

V minulosti ste spolupracovali so slovenskými reprezentantmi v biatlone. Čoho sa biatlonisti najviac obávajú?

„Streľba je v biatlone najstresujúcejším faktorom. Často sa stáva, že na tréningu je biatlonista úspešný a na súťaži mu to nevyjde.

V pretekoch vždy o niečo ide, ráta sa každá sekunda či meter navyše. Keď to robíte profesionálne, mali by ste to mať zvládnuté. Ale sú aj neočakávané udalosti, ako poveternostné podmienky či vývoj pretekov, ktoré nemáte vždy pod kontrolou.

A vtedy sa vytvára tlak. Jedna rana môže znamenať boj o medailu alebo zatratenie. Streľbou si môžete pomôcť, ale aj uškodiť.“

Prečo ľudia vôbec píšu športovcom hanlivé komentáre? Niektorí dokonca aj do súkromných správ.