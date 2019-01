Čajkovič si buduje kariéru, predstavil sa v zápase najväčších nádejí

Bol najaktívnejším strelcom mužstva.

24. jan 2019 o 10:39 SITA

Maxim Čajkovič (v strede) je najväčšou slovenskou nádejou pre draft do NHL.(Zdroj: tasr)

RED DEER. Hokejový útočník Maxim Čajkovič figuroval ako jediný slovenský zástupca v zápase najväčších predraftových nádejí CHL, teda organizácie zastrešujúcej tri najkvalitnejšie zámorské juniorské súťaže WHL, OHL, QMJHL.

Na ľade v meste Red Deer sa bratislavský rodák predstavil v tretej formácii Tímu Cherry, ktorý podľahol Tímu Orr tesne 4:5. Osemnásťročný krídelník v dueli nebodoval, ale so štyrmi pokusmi bol najaktívnejším strelcom svojho mužstva.

"Nominácia do tohto zápasu pre mňa znamená veľa, je to veľké ocenenie. Mohol som sa stretnúť s hráčmi, ktorí sú považovaní za najlepších v CHL a porovnať si s nimi schopnosti. Som veľmi šťastný, že som sa do tohto výberu dostal," uviedol mladý Slovák pre oficiálny web Saint John Sea Dogs, kde aktuálne pôsobí na klubovej úrovni.

V aktuálnej sezóne Québec Major Junior Hockey League (QMJHL) odohral 39 zápasov, v ktorých získal 32 bodov (13+19) a je najproduktívnejším hráčom tímu.