Neúspešná semifinalistka z Australian Open kritizuje organizátorov za zatvorenie strechy

Ako sa zápas začne, tak by sa mal aj skončiť, tvrdí.

24. jan 2019 o 11:46 SITA

MELBOURNE. Spanilá jazda Danielle Collinsovej "pavúkom" ženskej dvojhry na Australian Open mala svoju konečnú zastávku v semifinále.

Dvadsaťpäťročná Američanka v ňom nestačila na českú favoritku Petru Kvitovú 6:7 (2), 0:6 a po zápase podrobila jemnej kritike rozhodnutie organizátorov zatvoriť strechu nad Arénou Roda Lavera za stavu 4:4 v prvom sete.

Dovtedy totiž Američanka držala krok s Češkou, neskôr sa herne zosypala. Na Australian Open využívajú tento rok pravidlo o tom, že v prípade extrémne vysokých teplôt majú organizátori právo zatiahnuť strechu, aby šetrili zdravie aktérok.

Na teplo je zvyknutá

Teplota v Aréne Roda Lavera uprostred prvého setu súboja Kvitová - Collinsová dosiahla 40 °C."Ako sa zápas začne, tak by sa mal aj skončiť. A to bez ohľadu na to, aké veľké je teplo. Myslím si, že tak to robia vo futbale. Mám pocit, že rozhodnutie zatvoriť strechu trochu zmenilo rytmus tohto zápasu."

,,Popravde, rada hrám v horúčave, nemám s tým problémy. Vyrastala som na Floride presne v takej horúcej klíme," uviedla Danielle Collinsová na tlačovej konferencii.

Po chvíli s väčším nadhľadom dodala: "Samozrejme, moja súperka hrala výborne. Jednoducho to tak s tou strechou rozhodli a my sme sa museli prispôsobiť. Myslím si však, že to aspoň bude teraz téma na rozhovory."

Kvitovej strecha vyhovovala

Zatiaľ čo Collinsová sa posťažovala na zmenu podmienok z vonkajších na halové, Kvitová to privítala. "Keď sa zatiahla strecha, hralo sa mi lepšie. Pomohol mi aj víťazný tajbrejk. Uvoľnila som sa a začala hrať podľa predstáv. Veľmi sa teším z tohto postupu do finále. Beriem to ako moje prvé grandslamové finále druhej kariéry," skonštatovala Kvitová v štúdiu Eurosportu na otázku Matsa Wilandera.

Prečítajte si tiež: Vo finále Australian Open nastúpi Kvitová proti Osakovej

Dvojnásobná wimbledonská šampiónka z rokov 2011 a 2014 jemne poukázala na to, že sa dlho vracala do topformy po ťažkom životnom období - útoku nožom v jej byte v Prostějove na sklonku roka 2016.



Collinsová napriek hladkej prehre v semifinále má za sebou najlepšie dva týždne v tenisovej kariére. Absolventka University of Virginia (35 v rebríčku WTA) sa predtým nikdy nedostala na turnaji "veľkej štvorky" za 1. kolo.

Jej zápasová bilancia pred AO 2019 bola 0-5. Lenže teraz výrazne pozitívne zmenila svoju bilanciu. Z piatich víťazných duelov boli až tri nad nasadenými hráčkami.

V 1. kole vyradila turnajovú štrnástku Nemku Juliu Görgesovú /2:6, 7:6 (5), 6:4/, v 3. kole si poradila s Francúzkou Caroline Garciovou /6:3, 6:2/ nasadenou ako devätnástou a v osemfinále si doslova zgustla na svetovej dvojke Nemke Angelique Kerberovej /6:0, 6:2/.