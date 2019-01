Nadal potvrdil rolu favorita a presvedčivo postúpil do finále

Ani neviem, ako som to dokázal, vraví Nadal.

24. jan 2019 o 11:58 SITA

MELBOURNE. Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal prvým finalistom dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (14. - 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD).

Turnajová dvojka Nadal zvíťazila vo štvrtkovom semifinále nad nasadenou štrnástkou Grékom Stefanosom Tsitsipasom po jednoznačnom priebehu za 108 minút 6:2, 6:4, 6:0.

Tridsaťdvaročný Nadal sa v nedeľu predstaví v piatom miestnom finále, svoj jediný titul v Melbourne získal v roku 2009, keď po veľkom boji zdolal v piatich setoch Švajčiara Rogera Federera. V nedeľňajšom finále španielsky ľavák vyzve víťaza duelu Novak Djokovič (Srb.-1) - Lucas Pouille (Fr.-28).

Mladí hráči sú výzvou

"Ani neviem ako som to dokázal. Je to zatiaľ pre mňa vynikajúci turnaj. Aj tento zápas sa mi vydaril. Možno mi to už chýbalo - títo fanúšikovia a tento dvorec a ich energia. Piate finále v Melbourne? Naozaj to znie veľmi dobre. Cítim sa výborne a ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhajú aj v ťažkých chvíľach," povedal po zápase.

,,Tsitsipas aj ďalší mladíci sú dobrí. Zlepšujú sa každým mesiacom a tieto zápasy sú pre mňa veľkou výzvou. Tsitsipasovi želám len to najlepšie do ďalšej kariéry. Má výborné údery ale aj správanie. Môže byť z neho niekoľkonásobný grandslamový šampión," uviedol Rafael Nadal v prvom interview s Johnom McEnroeom na kurte.

Sedemnásobný grandslamový víťaz Nadal a grécky talent Tsitsipas odohrali tretie vzájomné stretnutie.

Vlani na seba narazili vo dvoch finálových dueloch, v Barcelone triumfoval Nadal 6:2, 6:1, v Toronte na podujatí ATP Masters 1000 stačili Španielovi rovnako dva sety (6:2, 7:6 /4/).

V aktuálnom semifinále AO predviedol Nadal v úvodnom sete dominantný výkon. Pri svojom podaní stratil iba tri loptičky, dvakrát prelomil súperov servis a získal prvé dejstvo v pomere 6:2.

Začiatok druhého setu priniesol vyrovnaný tenis, v 5. hre mal Nadal na príjme k dispozícii tri brejkbaly, Tsitsipas ich odvrátil šnúrou piatich bodov za sebou. Ďalšiu dve šance na brejk dostal Španiel v 9. hre, druhú z nich využil a následne za stavu 5:4 pri svojom podaní premenil prvý setbal a viedol už 2:0 na sety.

Ani v treťom dejstve nedovolil Nadal súperovi pomýšľať na obrat. Naopak, svoj výkon ešte vystupňoval a uštedril súperovi nepopulárneho "kanára".

Môže sa priblížiť k Federerovi

Jedenásťnásobný víťaz Roland Garros Nadal postúpil do svojho 25. finále na turnaji "veľkej štvorky". V nedeľu bude mať šancu vylepšiť svoju nepriaznivú bilanciu v súbojoch o titul v Melbourne (1 víťazstvo - 3 prehry).

Na ceste za titulom ho v Aréne Roda Lavera predtým zastavili Švajčiari Stan Wawrinka (2014), Roger Federer (2017) a Srb Novak Djokovič (2012).

Na ostatných grandslamových turnajoch je vo finálových dueloch oveľa úspešnejší (16 - 4). Ak v nedeľu uspeje, priblíži sa ziskom 18. grandslamovej trofeje k lídrovi poradia Federerovi (20).

Na tohtoročnom Australian Open podáva Nadal obdivuhodné výkony. V novembri podstúpil operáciu členka a do začiatku turnaja v Melbourne stihol odohrať iba dva exhibičné stretnutia.

Predtým naposledy sa na kurte predstavil v súťažnom stretnutí v septembri na vlaňajšom US Open, keď pre zranenie musel skrečovať semifinálový duel proti Argentínčanovi Juanovi Martínovi del Potrovi. V doterajšom priebehu Australian Open nestratil ľavoruký Nadal ani jeden set.

V úvodných troch kolách vystavil stopku domácim reprezentantom, v 1. kole Jamesovi Duckworthovi 6:4, 6:3, 7:5, v 2. kole Matthewovi Ebdenovi 6:3, 6:2, 6:2 a v 3. kole Alexovi de Minaurovi 6:1, 6:2, 6:4.

V osemfinále zdolal Čecha Tomáša Berdycha 6:0, 6:1, 7:6 (4) a v súboji o postup do semifinále nedal šancu Američanovi Francesovi Tiafoovi (6:3, 6:4, 6:2).

Tsitsipas má za sebou úspešný turnaj

Napriek neúspechu dosiahol Tsitsipas v Melbourne jeden z najlepších výsledkov vo svojej krátkej kariére. Víťaz minuloročného Next Gen ATP Finals Tsitsipas sa stal vo veku 20 rokov a 168 dní najmladším semifinalistom v Melbourne od roku 2003, keď ním bol Američan Andy Roddick (20 rokov a 149 dní).

Celkovo v súčte všetkých štyroch grandslamových turnajov bol mladší v semifinále naposledy predtým Srb Novak Djokovič v roku 2007 na US Open (20 rokov a 110 dní).



Dvojhra mužov - semifinále:



Rafael Nadal (Šp.-2) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.-14) 6:2, 6:4, 6:0