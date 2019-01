Neuman predstihol iba dvoch súperov, Fernandez je po krátkom programe až tretí

Na prvých dvoch miestach sú Rusi.

24. jan 2019 o 16:28 TASR

ME v krasokorčuľovaní 2019 - Minsk, Bielorusko

Krátky program mužov:

1. Michail Koljada Rusko 100,49 b 2. Alexander Samarin Rusko 91,97 b 3. Javier Fernandez Španielsko 91,84 b 4. Kevin Aymoz Francúzsko 88,02 b 5. Maxim Kovtun Rusko 87,70 b 6. Daniel Samochin Izrael 86,48 b 35. Michael Neuman Slovensko 53,38 b

MINSK. Najlepší krátky program mužov na krasokorčuliarskych majstrovstvách Európy v Minsku predviedol Rus Michail Koljada. Ten nechal za sebou druhého krajana Alexandra Samarina aj favorizovaného Španiela Javiera Fernandeza.

Šesťnásobný úradujúci šampión kontinentu Fernandez tak zabojuje o siedme zlato v sérii v sobotňajších voľných jazdách nečakane až z tretieho miesta.

Slovenský reprezentant Michael Neumann do 24-členných sobotňajších voľných jázd neprenikol, keď obsadil 35. miesto v konkurencii 37 sólistov.

Dvadsaťosemročný slovenský krasokorčuliar štartoval už na štvrtých ME. Štokholmský rodák na nich dosiahol najhorší výsledok (2016 - 34. miesto, 2017 - 34. miesto, 2018 - 29. miesto).

V programe mal dvojitý axel aj kombináciu trojitého lutza s trojitým odpichnutým rittbergerom. Pri trojitom odpichnutom salchowe však spadol, a keďže urobil chybičky aj v krokovej pasáži a piruete, na lepšie umiestnenie nemohol pomýšľať.

"Spadol som pri flipe. Neviem, prečo to robím. Po kombinácii 3+3 som si povedal, že musím byť trošku rýchlejší, ale nepodarilo sa to. Na postup to nestačilo. Trojitý axel som trénoval v lete, ale potom som sa zranil a nemohol som poriadne ani korčuľovať. Ešte stále to cítim," povedal Neuman.

Veľkú silu ukázali Rusi, Koljada zvládol kombináciu štvoritého s trojitým tulupom, Samarin zasa kombináciu štvoritého lutzu s trojitým tulupom.

Dvadsaťsedemročný Fernandez bodoval precíznou kombináciou so štvoritým tulupom aj čistým štvoritým salchowom, pričom samozrejmosťou bol trojitý axel.

V technickom skóre bol ale Koljada lepší a pred Fernandeza sa o 14 stotín bodu dostal aj Samarin.

Finálové jazdy sú na programe v sobotu od 9.15 SEČ.