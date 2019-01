Prvá trojka bola možná, tvrdila Kuzminová. Víťazka prekvapila aj trénera

V Anterselve dobehla Kuzminová desiata.

24. jan 2019 o 16:50

Markéta Davidová so svojím tímom.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA, ANTERSELVA. Strelnica v talianskej Anterselve je trochu špecifická. Nebýva príliš veterná a dokonca ani nájazd na ňu nie je veľmi náročný.

Problémom je veľká nadmorská výška.

Biatlonistom ľahšie vyskočí tep a rýchlo sa zadýchajú. Aj v ideálnych podmienkach tu nezvyknú padať na strelnici iba nuly.

Čistú streľbu sa vo štvrtkovom šprinte Svetového pohára nepodarilo zaznamenať ani jednej zo slovenských reprezentantiek.

Práve na strelnici sa obrali o lepší výsledok.

Anastasia Kuzminová dobehla s dvomi chybami na desiatej priečke, Paulína Fialková s tromi chybami finišovala na 30. mieste.

Kuzminovú i Paulínu Fialkovú chyby mrzeli

„Chyby na strelnici mrzia. Dnes som nebola vo svojej koži. Pri ležke sa mi stalo, že som jeden výstrel vyhodila hore ramenom a na stojke som jeden výstrel uponáhľala. Nepodarilo sa mi sústrediť na každý jeden výstrel. Je to škoda, lebo dnes sa dalo byť v prvej trojke,“ hovorila Kuzminová pre RTVS.

Na trati však predviedla tradične výborný bežecký výkon. Dosiahla štvrtý najlepší bežecký čas.

„Nevyzeralo to najhoršie, ale na trati som sa necítila najlepšie. Možno som začala rýchlejšie ako som mala, lebo na konci som nedokázala poriadne pohnúť rukami ani nohami,“ opisovala olympijská víťazka.

Paulína Fialková dosiahla svoj druhý najhorší výsledok tejto sezóny. Tiež doplatila na streľbu.

„Chyba pri streľbe v ľahu bola zapríčinená mojou nepozornosťou. Určite nevyplývala z náročnosti trate. Dve chyby na stojke boli zbytočne unáhlené rany. Chcela som dobehnúť stratu, uponáhľala som to a iba som si to pokazila. Mrzí to,“ opisovala pre RTVS Paulína Fialková.

Napriek horšiemu výsledku si udržala tretie miesto v celkovom poradí Svetového pohára.

S dobrou streľbou je možné všetko

V sobotňajších stíhacích pretekoch bude mať solídnu pozíciu zo Sloveniek len Kuzminová, ktorá vybehne s 21-sekundovou stratou na víťaznú Češku Markétu Davidovú.

„Ak je strata do tridsať sekúnd, tak sa to dá dobehnúť. Potom bude záležať len od streľby. Ak to bude dobré, všetko je reálne,“ hovorila Kuzminová.

Paulína Fialková začne stíhačku so 75-sekundovým odstupom za víťazkou.

„Beriem to tak, že každý deň je nová šanca. Aj zo zadných pozícií sa dá posunúť dopredu. V stíhačke si môžem len napraviť náladu a dobre sa pripraviť na preteky s hromadným štartom,“ vravela staršia zo sestier Fialkových.

Do stíhacích pretekov sa kvalifikovala aj jej sestra Ivona, ktorá vo štvrtok skončila na 50. mieste.

Terézia Poliaková sa medzi najlepších šesťdesiat biatlonistiek nedostala, dobehla na 85. pozícii.

Triumf Češky nečakal ani jej tréner

Premiérové víťazstvo si nečakane vybojovala len 22-ročná česká reprezentantka Markéta Davidová. Vo Svetovom pohári pôsobí len tretiu sezónu.

Podaril sa jej mimoriadny výsledok. Veď doteraz bola v elitnej desiatke len jediný raz, v tejto sezóne v Pokljuke dobehla vo vytrvalostných pretekoch tretia.

Víťazstvom prekvapila aj trénerov.

„Predviedla skvelý bežecký výkon. Vedeli sme, že jej to tu bude vyhovovať, ale že by mohla dosiahnuť až takýto skvelý výsledok, to sme naozaj nečakali,“ cituje idnes.cz trénera Jiřího Holubca.

Pre Čechov je to výnimočný úspech, keďže v tejto sezóne sa im doteraz až tak nedarilo a v doterajších individuálnych súťažiach sa len štyrikrát umiestnili v najlepšej desiatke.

V sobotu bude mať v stíhacích pretekoch (od 13.30 h) veľkú šancu na ďalší dobrý výsledok.

V piatok pokračuje Svetový pohár šprintom mužov. V nedeľu sú na programe preteky s hromadným štartom (12.45 h ženy, 15.30 h muži).

V nich nastúpi ako líderka klasifikácie s číslom jeden a s červeným číslom premiérovo Paulína Fialková.