Slovenské tenistky nastúpia proti Lotyšsku. Vďaka mne máme aj my dobrý tím, vraví Cibulková

Slovenky zabojujú o postup do play-off.

25. jan 2019 o 9:28 SITA

BRATISLAVA. Slovenské tenistky čaká o dva týždne v Lotyšsku zápas 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie 2019 reprezentačných družstiev proti domácim reprezentantkám (9. - 10. februára).

Stretnutie sa odohrá na tvrdom povrchu v Aréne Riga. Slovenky sa pokúsia postúpiť do play-off o svetovú skupinu, v ktorej sa naposledy predtým predstavili v roku 2014, keď v 1. kole nestačili v Bratislave na Nemky (1:3).

Lotyšsko ako favorit

Slovensko sa v lotyšskej metropole pravdepodobne predstaví v najsilnejšom zložení. Po troch rokoch sa do slovenského družstva vracia aktuálna singlová jednotka Dominika Cibulková.

Bývalá svetová štvorka dosiaľ naposledy hrala v tíme Slovenska v apríli 2016 proti Kanade. O rok na to sa v príprave na bratislavské stretnutie s Holandskom v NTC zranila a z nominácie neplánovane vypadla.

S Viktóriou Kužmovou, Karolínou Schmiedlovou, Magdalénou Rybárikovou by tak mohlo Slovensko nastúpiť so štyrmi hráčkami svetovej stovky.

"Rozhodla som sa, že v najbližšom fedcupovom zápase v Lotyšsku budem reprezentovať Slovensko. Vždy som hovorila, že keď to bude zapadať do môjho programu, vždy rada nastúpim. Som rada, že to tentokrát vyšlo. Dúfam, že nášmu tímu čo najviac pomôžem, aby sme sa dostali ďalej. Verím, že formu, ktorú cítim na tréningoch, sa mi podarí pretaviť aj v zápasoch," uviedla 29-ročná Cibulková pre web Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Potom dodala: "Lotyšsko je veľmi silný súper, budeme mať menšiu výhodu v tom, že Lotyšky sú favoritky. Majú Ostapenkovú aj Sevastovovú, ale aj s mojou pomocou sme aj my dobrý tím. Bude to boj."

V úvode sezóny zo Sloveniek najviac na seba upozornili Kužmová a Schmiedlová. Dvadsaťročná rodáčka Košíc Kužmová sa prebojovala na turnaji v Aucklande až do semifinále, v ktorom nestačila na neskoršiu víťazku podujatia Nemku Juliu Görgesovú.

Minulý rok vyhrali Češky

Dvadsaťštyriročná Schmiedlová pred Australian Open postúpila v Hobarte až do finále. Na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny v Melbourne sa však Slovenkám nedarilo podľa predstáv. Iba Kužmová prešla prvým kolom, do tretieho kola ju potom nepustila Ukrajinka Elina Svitolinová.

Súperky Sloveniek nastúpia na stretnutie pod vedením nového kapitána. Tridsaťsedemročný bývalý profesionálny tenista Adrians Žguns nahradil v tejto funkcii Andisa Jušku. Zaujímavosťou je, že pobaltská krajina sa predstaví medzi najlepšími šestnástimi ženskými tímami sveta po takmer štvrťstoročí.



Vlani sa zo šiesteho triumfu z uplynulých ôsmich rokov vo Fed Cupe tešili české reprezentantky. Vo finálovom stretnutí v pražskej O2 Aréne zdolali 3:0 hráčky USA. V 1. kole tohoročnej edície súťaže sa predstavia domácim divákom v Ostrave v súboji proti Rumunkám.

Vlaňajšie neúspešné finalistky Američanky privítajú v Ashville tenistky Austrálie. Zostávajúce dvojice 1. kola svetovej skupiny tvoria Belgicko - Francúzsko a Nemecko - Bielorusko.



Semifinále edície 2019, ale aj stretnutia play-off o svetovú skupinu a II. svetovú skupinu 2019, sa uskutočnia 20. - 21. apríla. Finále bude 9. - 10. novembra.