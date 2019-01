Djokovič bez straty setu postúpil do finále Australian Open

O titul sa pobije s Rafaelom Nadalom.

25. jan 2019 o 11:26 SITA

MELBOURNE. Srbský tenista Novak Djokovič bude v nedeľňajšom finále dvojhry mužov súperom Španiela Rafaela Nadala na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (14. - 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD).

Turnajová a svetová jednotka Djokovič nedal v piatkovom semifinále šancu nasadenej dvadsaťosmičke Francúzovi Lucasovi Pouillemu, keď zvíťazil jednoznačne za menej ako hodinu a pol 6:0, 6:2, 6:2.

Turnajová dvojka Nadal si vo štvrtok poradil s Grékom Stefanosom Tsitsipasom rovnako bez problémov 6:2, 6:4, 6:0. Vo finále čaká Djokoviča s Nadalom už 53. vzájomný súboj, Srb vedie vo vzájomnej bilancii 27:25.

Pred siedmimi rokmi odohrali vo finále Australian Open jeden z najdlhších zápasov histórie, Djokovič uspel po viac ako 6 hodinách 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5), 7:5.

Tridsaťjedenročný Djokovič a o sedem rokov mladší Pouille absolvovali v piatok prvé vzájomné stretnutie. Srb dominoval od úvodu zápasu. V prvom dejstve uštedril súperovi nepopulárneho "kanára".

V druhom sete dokázal Pouille získať vo svoj prospech dve hry, rozbehnutého Djokoviča však nevedel zastaviť. Srbský tenista išiel suverénne za postupom do finále a druhý set získal v pomere 6:2.

V dominantnom výkone pokračoval Djokovič aj v treťom dejstve. Ukoristil ho po výsledku 6:2 a tešil sa z postupu do siedmeho finále na Australian Open vo svojej kariére.

"Bol to pre mňa najlepší zápas, aký som na tomto kurte odohral (Aréna Roda Lavera pozn.). Všetko fungovalo presne ako som si to pred stretnutím naplánoval. Pre Lucasa to bol náročný zápas, no dosiahol tu skvelý výsledok a prajem mu iba to najlepšie vo zvyšku sezóny."

,,Zápasy počas druhého týždňa sú na grandslamových turnajoch fyzicky aj mentálne náročnejšie," uviedol po stretnutí Djokovič ešte v prvom interview na kurte.

Na otázku, či by si pred rokom, keď mal pred sebou operáciu lakťa, vedel predstaviť, že tu bude v roku 2019 stať ako svetová jednotka a bude ho čakať ďalšie finále v Melbourne, odpovedal: "Áno, zároveň však viem, že pravdepodobnosť bola veľmi nízka. Povedal som to už predtým, verím vo svoje sily, dôverujem môjmu tímu. Niečo vo mne mi stále hovorí, že stále dokážem hrať na najvyššej úrovni."

Bez ohľadu na to, kto sa stane víťazom nedeľňajšieho finále, nový šampión Australian Open prepíše historické štatistiky. Štrnásťnásobný grandslamový víťaz Djokovič je šampiónom Austrálie z rokov 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 a 2016 a túži po historicky rekordnom siedmom titule.

Okrem Srba majú na konte po šesť singlových titulov z Melbourne Parku aj legendy - Švajčiar Roger Federer a Austrálčan Roy Emerson. Tridsaťjedenročný Djokovič aktuálne hrá v hlavnej súťaži jediného grandslamového turnaja na južnej pologuli po pätnásty raz.

V rokoch 2008 - 2016 predviedol sériu deviatich minimálne štvrťfinálových účasti vrátane šiestich titulov. Vlani sa lúčil v osemfinále, keď nebol v ideálnej forme, po prehre s Kórejčanom Čchungom.

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu Djokovič aktuálne po tridsiaty štvrtý raz postúpil do semifinále na niektorom z turnajov "veľkej štvorky".

Sedemnásťnásobný grandslamový šampión Nadal sa môže stať prvým tenistom v histórii, ktorý si pripíše minimálne dva tituly na všetkých turnajoch "veľkej štvorky" od čias, keď sa grandslamové turnaje začali hrať na troch rozdielnych povrchoch.

Jeden kariérny "grandslam" získali doteraz okrem Nadala aj Švajčiar Roger Federer, Američan Andre Agassi a Djokovič. Srbovi a Švajčiarovi chýba k zisku druhého kariérneho grandslamu ďalší titul z parížskej antuky. V minulosti dosiahli tento míľnik aj iní tenisti, v tej dobe sa však grandslamové turnaje hrali iba na dvoch typoch povrchu.

Dvojhra mužov - semifinále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Lucas Pouille (Fr.-28) 6:0, 6:2, 6:2