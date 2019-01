Odchádzajúci brankár Chudý: Trnava má na to, aby vyhrala pohár

Na Slovensko by sa ešte rád vrátil.

25. jan 2019 o 12:37 SITA

TRNAVA. Slovenský brankár Martin Chudý sa počas zimnej prestávky rozlúčil so Spartakom Trnava a zamieril do poľskej najvyššej súťaže, kde bude chytať za Górnik Zabrze.

Jeho pozíciu jednotky zaujme v Spartaku zrejme 26-ročný Dobrivoj Rusov. Chudý si myslí, že brankárske remeslo zanecháva v Trnave v dobrých rukách. Chváli najmä tamojšieho trénera gólmanov Pavla Kamescha, ktorý si vyslúžil aj účasť v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie hráčov do 21 rokov.

"Dobo je výborný brankár. V mnohých veciach je podobný typ ako ja. Stále je v dobrom veku a môže sa ukázať a prípadne sa posunúť ďalej. Je veľmi pracovitý a myslím si, že v Trnave sa o výkony brankára vôbec nemusia obávať. K dispozícii sú i mladí chlapci Peter Urminský s Dominikom Takáčom."

Nálada v kabíne je dobrá

,,Výbornú robotu odvádza tréner gólmanov 'Pali' Kamesch, ktorý dokázal 'predať' viacerých brankárov. Jeho rukami prešili napríklad Ľubo Kamenár, Adam Jakubech či Maťo Vantruba a teraz ja. Výsledky jeho práce sú vidno aj na tom, že sme sa odrazili do kvalitnejšej súťaže, ako je slovenská. Verím, že keď bude Dobo zdravý, Trnave pomôže svojimi výkonmi a v pomerne krátkom čase sa môže odraziť do kvalitnejšej súťaže," povedal pre agentúru SITA Martin Chudý.

Rodák z Považskej Bystrice verí, že Spartak dokáže, napriek odchodu viacerých opôr, nadviazať na úspešnú minulú sezónu či jesenné účinkovanie v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA.

"Bol som s tímom počas prvých dní zimnej prípravy a nálada v kabíne bola dobrá. Prišlo viacero mladých chlapcov, ktorí dostanú šancu. Prišli nejaké posily, nejaké ešte zrejme aj prídu. Bude veľmi náročné prebojovať sa do prvej šestky. Verím, že Spartak dohrá súťaž dôstojne."

,,Myslím si, že už veľa odchodov z tímu nebude, ale naopak, prídu noví hráči a družstvo sa postupne dostane do takého stavu, že by mohlo hrať v prvej šestke. Žreb je však veľmi náročný," zamyslel sa 29-ročný brankár.

Do Trnavy by sa rád vrátil

"Môže sa stať, že Trnava sa nedostane do prvej šestky a zo siedmeho miesta môže hrať play-off o Európsku ligu, podobne ako vlani Nitra. Takisto je v hre aj v Slovnaft Cupe. Spartak môže zvíťaziť v pohári a znovu bude hrať predkolá Európskej ligy. Ak by sa to podarilo, tak by aktuálne sezóna bola v konečnom dôsledku skvelá."

,,Myslím si, že tím sa ešte kvalitne posilní. Na druhej strane, tým, že sme hrali EL, mali sme dobrý a adekvátne široký káder. V Trnave naďalej zostalo viacero dobrých hráčov, ktorý teraz dostanú šancu a myslím si, že majú na to, aby ťahali Spartak za víťazstvami. Trnava má minimálne na to, aby vyhrala aspoň Slovnaft Cup a ja im to veľmi prajem," dodal.

Niekdajší gólman Nitry, Dukly Praha či Teplíc si vie v budúcnosti predstaviť svoj návrat do Spartaka Trnava. "Samozrejme, môj plán je absolvovať niekoľko najbližších rokov v zahraničí. Bol by som veľmi rád, keby sa mi to podarilo, ale na záver kariéry by som sa zase veľmi rád vrátil na Slovensko, práve do Spartaka."

,,Klub mi prirástol k srdcu, dosiahli sme veľké úspechy a nikdy na to nezabudnem. Veľmi rád by som si niekedy ešte zachytal za Trnavu, pretože sú tam skvelí fanúšikovia. Na klub mám iba tie najlepšie spomienky," uzavrel pre agentúru SITA Martin Chudý.