Bö ovládol aj rýchlostné preteky v Anterselve, Hasilla skončil štyridsiaty siedmy

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil s náskokom 17,5 sekundy.

25. jan 2019 o 16:27 (aktualizované 25. jan 2019 o 16:47) SITA

Výsledky - SP 2018/2019 v biatlone - 6. kolo - Anterselva - piatok:

Rýchlostné preteky mužov na 10 km:

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 23:53,9 min 2. Erlend Bjöntegaard Nórsko +17,5 s 3. Antonin Guigonnat Francúzsko +20,2 4. Martin Fourcade Francúzsko +21,3 5. Simon Eder Rakúsko +23,9 6. Simon Desthieux Francúzsko +33,5 47. Tomáš Hasilla Slovensko +1:54,8 min 50. Michal Šima Slovensko +1:56,5 65. Matej Kazár Slovensko +2:26,6 68. Martin Otčenáš Slovensko +2:30,5

ANTERSELVA. Víťazom rýchlostných pretekov mužov v 6. kole Svetového pohára v biatlone sa vo štvrtok v talianskej Anterselve stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil s jednou chybou na strelnici a najrýchlejším bežeckým výkonom s náskokom 17,5 s pred krajanom Erlendom Bjöntegaardom. Tretí skončil s odstupom 20,2 s Francúz Antonin Guigonnat.

Fourcade bol strelecky bezchybný

Trojnásobný majster sveta Johannes Thingnes Bö zvíťazil v piatych rýchlostných pretekoch v aktuálnom ročníku, celkovo si na svoje konto pripísal už desiaty triumf od začiatku sezóny 2018/2019.

Olympijský víťaz z Pjongčangu je zároveň lídrom v celkovom poradí SP aj v hodnotení rýchlostných pretekov 2018/2019.

Obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Francúz Martin Fourcade na strelnici nezaváhal ani raz a obsadil 4. priečku. Za víťazom zaostal o 21,3 sekundy.

V 102-člennom štartovom poli boli aj štyria slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Tomáš Hasilla, ktorý sa po dvoch chybách na strelnici zaradil vo výsledkoch na 47. miesto s mankom 1:54,8 min na víťaza.

Michal Šima skončil na 50. priečke, keď raz nepresne namieril. Matej Kazár prišiel do cieľa na 65. pozícii. Martin Otčenáš trikrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 68. miesto.

Víkend v Anterselve

Hasilla a Šíma sa predstavia v sobotňajších stíhacích pretekoch. Pre Šímu to bude iba druhý štart v 'stíhačke' v kariére.

Program 6. kola SP v talianskej Anterselve pokračuje v sobotu stíhacími pretekmi žien o 13.30 h a mužov o 15.30 h.

V nedeľu program uzavrú preteky s hromadným štartom žien o 12.45 h a mužov o 15.30 h.

Poradie vo Svetovom pohári (po 13 z 26 pretekov):

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 722 bodov 2. Alexander Loginov Rusko 491 3. Martin Fourcade Francúzsko 471 4. Simon Desthieux Francúzsko 438 5. Simon Eder Rakúsko 434 6. Tarjei Bö Nórsko 408 54. Martin Otčenáš Slovensko 33 76. Matej Kazár Slovensko 11

Poradie SP v rýchlostných pretekoch (po 6 z 9 pretekov):