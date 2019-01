Sagana čaká ďalší test, v Argentíne sa predstavia až traja Slováci

Vuelta a San Juan Internacional 2019 sa môže pochváliť kvalitným obsadením.

25. jan 2019 o 17:57 SITA

SAN JUAN. Blížiace sa cyklistické preteky Vuelta a San Juan Internacional v Argentíne (27.1. - 3.2.) nemajú status WorldTour (iba 2.1), ale zato sa môžu pochváliť skvelým šprintérskym obsadením.

Slovák Peter Sagan, Brit Mark Cavendish, Kolumbijčan Fernando Gaviria či Argentínčan Maximiliano Richeze sú ťahákmi pre fanúšikov v rýchlych dojazdoch etáp, Kolumbijčan Nairo Quintana či Francúz Julian Alaphilippe by zasa mali bojovať o celkové víťazstvo.

Preteky sa začnú v nedeľu 27. januára 1. etapou so štartom v San Juane a cieľom v Pocite (159,1 km), v jej závere by mali prísť k slovu šprintéri.

Sagan si pochvaľuje juhoamerické publikum

,,Ďalšia dobrá príležitosť otestovať si v úvode sezóny svoje nohy. A ak sa naskytne príležitosť, pokúsiť sa o víťazstvo v etape," sformuloval Peter Sagan svoje ciele na podujatí, kde sa ocitne vôbec po prvý raz.

Dosiaľ sa len trikrát predstavil na podobných pretekoch v Južnej Amerike Tour de San Luis (2013, 2014, 2016), vybojovať etapové víťazstvo sa mu tam nepodarilo.

,,S radosťou si spomínam na vľúdne prostredie a celkovú náklonnosť domácich fanúšikov," cituje Sagana, ktorý deň pred nedeľňajším začiatkom pretekov oslávi 29. narodeniny, špecializovaný portál Cyclingnews.

Jeho kolegami v tíme Bora-Hansgrohe na severozápade Argentíny budú Ír Sam Bennett, Rakúšan Felix Grosschartner, Nemec Christoph Pfingsten, Poliak Pawel Poljanski a aj krajan Erik Baška.

Vzhľadom na vysoké teploty v tomto regióne väčšina etáp sa bude končiť až približne o 19.30 h miestneho času, čiže na Slovensku o štyri hodiny neskôr.

,,Teším sa na to, že budem objavovať nový kraj a cesty, po ktorých budú viesť etapy. Vítam aj rozhodnutie organizátorov o voľnom dni uprostred pretekov," doplnil P. Sagan, ktorý sa do Argentíny presunul z Austrálie a podujatia Tour Down Under.

Premiéra aj pre Alaphilippa

Preteky Vuelta a San Juan Internacional budú mať 7 etáp, voľný deň príde na rad po štyroch odjazdených dňoch vo štvrtok 31. januára. Najmä dve etapy budú dôležité pre naháňanie sekúnd do celkovej klasifikácie.

Treťou etapou bude krátka časovka na 12 km so štartom aj cieľom v Pocite. Kráľovskou etapou z hľadiska náročnosti bude piata zo San Martín do Alto Colorado (169,5 km) so štyrmi horskými prémiami a záverečným 18,9 km dlhým stúpaním na Alto Colorado do výšky 2624 m.

,,Teším sa na tieto preteky, v Argentíne budem jazdiť vôbec po prvý raz. Verím, že popri spoznávaní krajiny dosiahnem aj dobrý výsledok," uviedol líder tímu Deceuninck Quick-Step Julian Alaphilippe v tlačovej správe svojho družstva.

Taliani vyskúšajú Štočeka

Súčasťou pelotónu na Vuelte a San Juan Internacional budú aj prokontinentálne a kontinentálne tímy.

Jedným z nich bude taliansky Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze. A v jeho drese sa predstaví aj tretí Slovák na štarte pretekov Matúš Štoček. Iba 19-ročný pretekár dostane jednu z prvých príležitostí ukázať sa v profipelotóne.

,,Matúš si vyskúša, aké je to pretekať sa s najlepšími cyklistami sveta. Určite nebude útočiť na celkové víťazstvo, kopec v piatej etape je ďaleko nad jeho možnosti. Už len nominácia Štočka na tieto prestížne preteky hovorí o tom, že s ním Taliani rátajú a vidia v ňom veľký potenciál," napísal špecializovaný portál cycling-info.sk.