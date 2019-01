Prečo nám kurt naposledy tak vyhovoval? Lebo sme vyhrali, smial sa Kližan

Tenisti po 13 rokoch nastúpia vo svetovej skupine.

25. jan 2019 o 22:18 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Trinásť rokov sa slovenskí tenisti pokúšali vrátiť do I. svetovej skupiny Davisovho pohára. Roky sa to nedarilo. Niekedy chýbal len malý krok.

Vytúžený postup vybojovali vlani proti Bielorusku.

Bol to výnimočný úspech. Veď v súčasnej partii kapitána Dominika Hrbatého neostal žiadny tenista, ktorý by hral zápasy v elitnej skupine. Pre všetkých v tíme to bude teraz proti Kanade premiéra.

„Bohužiaľ predtým sme nemali tím na to, aby sme na svetovú skupinu mali. Teraz ten tím máme. V rozhodujúcej chvíli sme ukázali svoju silu,“ vraví slovenská jednotka Martin Kližan.

Nastúpil by aj v štyroch zápasoch, keby mohol

„Hrať vo svetovej skupine je jeden z vrcholov sezóny. A je super, že to tak vnímajú aj fanúšikovia. Teším sa, že zápasy sú už takmer vypredané a bude dobrá atmosféra.“

Slovenská nominácia Martin Kližan (40. v ATP vo dvojhre/455. vo štvorhre) Filip Horanský (217./650.) Norbert Gombos (244./418.) Igor Zelenay (- /67.) Filip Polášek (- /164.)

Kližan odštartoval sezónu v Austrálii. Bohužiaľ na turnaji v Sydney prešiel len cez prvé kolo. Potom na Australian Open vypadol hneď v prvom zápase, keď nestačil na bývalého finalistu Jo-Wilfrieda Tsongu.

K týmto zápasom sa však slovenský tenista už nechcel vracať. Tešil sa na nadchádzajúce zápasy.

„Na Davis Cup som s tešil vždy a teraz mám veľkú radosť aj z toho, že hráme doma. Ak zostane v platnosti tento nový formát Davis Cupu, môže sa stať, že nebudeme hrať doma tak skoro. Môže to byť aj niekoľko rokov.