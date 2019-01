Šláger bol napínavý až do konca, Lou Williams sa dočkal prvého triple-double

Líder súťaže doma uspel.

26. jan 2019 o 8:52 SITA

ORLANDO. V šlágri zámorskej basketbalovej NBA hráči Houstonu doma zdolali Toronto tesne 121:119 aj vďaka ďalšiemu výbornému výkonu Jamesa Hardena.

Dvadsaťdeväťročný rozohrávač Rockets zaznamenal 35 bodov a šnúru zápasov s minimálne 30 bodmi natiahol na číslo 22.

Dobrý výkon predviedol Faried

Domáci ešte 1:14 minúty pred koncom viedli o jedenásť bodov, ale hosťujúci Raptors duel zdramatizovali tromi trojkami za sebou.

V závere však zlyhal Kawhi Leonard, keď sa mu pokusom za tri body nepodarilo rozhodnúť o víťazstve Toronta.

Houstonu výrazne pomohol aj Kenneth Faried, ktorého Rockets nedávno angažovali namiesto zraneného Clinta Capelu.

Faried si pripísal na konto 21 bodov a 14 doskokov.

"Milujem basketbal, stačí mi, že som na ihrisku a môžem pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Dávam do toho všetko," povedal bývalý dlhoročný hráč Denveru Faried.

Líder súťaže mal skvelú poslednú štvrtinu

Milwaukee potvrdilo pozíciu najlepšieho mužstva súťaže, doma zdolalo Charlotte 108:99 po silnej poslednej štvrtine, ktorú vyhralo o dvadsať bodov.

Najlepším strelcom domácich Bucks bol Giannis Antetokunmpo, grécky univerzál dosiahol 34 bodov a 14 doskokov.

Pre Milwaukee to bolo šieste víťazstvo po sebe, na čele NBA sa vyhrieva s bilanciou 35-12.

"Ako náhle sme ich prinútili hrať 1 na 1, zápas sa otočil v náš prospech. Začali sme zastavovať ich útoky, dostávali sme sa do brejkov. Odviedli sme dobrú prácu," komentoval rozohrávač domácich Eric Bledsoe, autor 18 bodov.

Prvé triple-double až v štrnástej sezóne

Vo svojej štrnástej sezóne v NBA si prvé triple-double v kariére pripísal Lou Williams a priviedol tým Los Angeles Clippers k víťazstvu na palubovke Chicaga 106:101.

Tridsaťdvaročný rozohrávač zaznamenal 31 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií.

"Je to špeciálny pocit, poriadne to oslávim. Doskakovanie nie je moja prvoradá úloha, nikdy som nebažil po zisku triple-double. Jednoducho som pokračoval vo svojej hre. Asi päť minút pred koncom zápasu ma na to upozornil Boban Marjanovič. Bolo pekné to dosiahnuť," komentoval Williams.

NBA 2018/2019 - základná časť:

Orlando - Washington 91:95 (21:24, 17:26, 31:25, 22:20)

Najviac bodov: Vučevič 28, A. Gordon 22 (11 doskokov), Ross 16 - Beal 27 (5 trojok), Jeff Green 24 (6 trojok), T. Bryant 11

Brooklyn - New York 109:99 (30:37, 30:23, 27:22, 22:17)

Najviac bodov: Pinson 19, Napier 18, E. Davis 17 (16 doskokov) - Burke 25, Vonleh 22 (13 doskokov), Trier 13

Cleveland - Miami 94:100 (23:27, 30:21, 17:32, 24:20)

Najviac bodov: Osman 29, Burks a Sexton po 13 - Winslow 27, Whiteside (13 doskokov) a Derrick Jones (10 doskokov) po 14

Chicago - Los Angeles Clippers 101:106 (20:27, 36:25, 26:28, 19:26)

Najviac bodov: LaVine 29, Portis 18 (14 doskokov), J. Parker 15 - L. Williams 31 (10 doskokov, 10 asistencií), T. Harris 29, A. Bradley a Harrell po 11

Houston - Toronto 121:119 (33:20, 37:41, 26:28, 25:30)

Najviac bodov: Harden 35, E. Gordon 24, Faried 21 (14 doskokov) - K. Leonard 32, Siakam (12 doskokov) a Danny Green (6 trojok) po 22

Memphis - Sacramento 96:99 (23:24, 19:24, 29:29, 25:22)

Najviac bodov: Casspi 18, Conley 16, JaMychal Green 14 - Hield 26 (6 trojok), Fox 22, Bjelica 17 (11 doskokov)

Dallas - Detroit 106:101 (23:28, 39:26, 26:31, 18:16)

Najviac bodov: Dončič 32, D. Smith 19, Jordan 13 (11 doskokov) - Griffin 35, Drummond 23 (15 doskokov), R. Jackson 12

Milwaukee - Charlotte 108:99 (22:27, 30:27, 24:33, 32:12)

Najviac bodov: Antetokunmpo 34 (14 doskokov), Brogdon 19, Bledsoe 18 - Batum 19, Lamb a Kidd-Gilchrist po 16

Denver - Phoenix 132:95 (37:32, 33:23, 28:26, 34:14)

Najviac bodov: Millsap 20, Malik Beasley 19, Monté Morris 17 - Booker 35, Josh Jackson 17, Bender 14

Utah - Minnesota 106:102 (31:24, 21:21, 38:24, 16:33)

Najviac bodov: Mitchell 24 (11 asistencií), Gobert 18 (16 doskokov), Korver 16 - Towns 33 (10 doskokov), Wiggins 21 (11 doskokov), Bayless 11