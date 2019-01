Slovenského brankára viedli slávni tréneri, o reprezentácii už neuvažuje

Momentálne je bez klubu.

26. jan 2019 o 12:03 TASR

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7182mu

BRATISLAVA. Slovenský futbalový brankár Tomáš Košický sa pred pár dňami ocitol v slepej uličke. Po tom, čo sa koncom minulého roka ústne dohodol s Debrecínom na predĺžení zmluvy, bolo o pár dní všetko inak.

Zostal bez klubu.

O neférovom kroku zo strany vedenia maďarského prvoligistu, predchádzajúcich zahraničných angažmánoch a najmä o niekoľkoročnom pôsobení v talianskej Catanii, kde ho viedli také futbalové veličiny ako Diego Simeone či Siniša Mihajlovič, porozprával 32-ročný rodák z Bratislavy v štúdiu TABLET.TV.

Majiteľ Debrecína si to rozmyslel

Košický mal s Debrecínom platnú zmluvu do 31. decembra s opciou na ďalšie dva roky. V praxi to znamená, že v prípade spokojnosti oboch strán mohla byť o spomínanú dobu predĺžená, na čom sa slovenský brankár s vedením maďarského klubu aj ústne dohodli.

“ Tamojšia vláda dáva do futbalu obrovské peniaze, čo sa odzrkadľuje napríklad na infraštruktúre či štadiónoch. „ Tomáš Košický o maďarskej lige

"Už od začiatku decembra prebiehali nejaké rozhovory a rokovania o tom, či by som chcel v Debrecíne pokračovať. Chcel som, cítil som sa tam dobre, s chalanmi sme tvorili vynikajúcu partiu a taktiež nám parádne vyšla jesenná časť," uviedol Košický.

"Záujem bol aj z druhej strany, všetko do seba zapadalo, dohodli sme sa na podmienkach ďalšej spolupráce, no k podpisu zmluvy nedošlo. Mali mi ju poslať na mail, no ten stále nechodil, a tak som sa po dvoch dňoch ozval športovému riaditeľovi s otázkou ,čo sa deje?'. No a ten mi odvetil, že majiteľ klubu si to rozmyslel," doplnil.

Košický už pred príchodom a potom aj počas pôsobenia v Debrecíne zistil, že majiteľ je tvrdá povaha, no takéto niečo nečakal.

Verí, že nahor pôjde aj slovenská liga

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré, a tak to po niekoľkých dňoch od nemilého kroku zo strany po jeseni tretieho klubu maďarskej najvyššej súťaže vníma aj 32-ročný Bratislavčan.

"Prvotné sklamanie už čiastočne prebolelo. V súčasnosti trénujem individuálne a koncentrujem sa na to, aby som bol čo najlepšie pripravený. Nejaké ponuky sa ku mne už dostali, no zatiaľ ma žiadna z nich neoslovila. A tak stále čakám," pokračoval Košický.

Debrecín bol preňho po talianskej Catanii, druholigovej Novare, gréckom Asterase Tripolis a izraelskom Hapoel Ra'anana piatym zahraničným angažmánom v kariére.

Prečítajte si tiež: Slovan totálne ovládol ligu. Iba zázrak ho oberie o titul (analýza)

"V porovnaní s ligami, v ktorých som predtým pôsobil, je maďarskú súťaž síce najslabšia, no rozhodne ide kvalitatívne nahor. Tamojšia vláda totiž dáva do futbalu obrovské peniaze, čo sa odzrkadľuje napríklad na infraštruktúre či samotných štadiónoch," priznal.

"Verím tomu, že časom to tak bude aj na Slovensku, pretože si stále myslím, že naša liga je kvalitnejšia. Akurát jej chýba to všetko okolo," zamyslel sa Košický, ktorý v najvyššej slovenskej súťaži pôsobil pred viac ako desiatimi rokmi v drese Interu Bratislava.

Nebál sa rokovať s tímom zo Serie A

A práve pôsobenie na bratislavských Pasienkoch, ale taktiež úspešné účinkovanie v slovenskej reprezentácii do 21 rokov, mu otvorili dvere svetového futbalu.

V lete 2008 sa totiž stal hráčom Catanie, pričom prestup do talianskeho prvoligového klubu si vybavoval prakticky sám.

"Zástupcovia Catanie ma pozorovali dlhší čas. Najskôr si ma všimli v mládežníckej reprezentácii a následne ma sledovali aj v Interi. Čiže, ono to nebolo tak, že ja by som oslovil ich, ale oni oslovili mňa," uviedol.

Tomáš Košický v drese Catanie. (zdroj: TASR/AP)

"Mal som šťastie, že som poznal jedného človeka, ktorý nebol futbalový agent, no rozumel sa talianskemu futbalu, a tak práve s ním som sa pred dohadovaním podmienok o všetkom radil. Podmienky a detaily kontraktu som si však napokon vybavoval sám," spomínal Košický, ktorý mal v tom čase iba 22 rokov, no odvaha na rokovanie s tímom z uznávanej Serie A mu nechýbala.

"Asi aj preto, že som to vnímal ako obrovskú príležitosť. Okrem toho som sa vždy držal hesla, že sa netreba báť a keď človek niečo naozaj chce, musí si za tým ísť. A tým som sa aj vtedy riadil," skonštatoval.

Mihajlovičovi chytal priame kopy

V Catanii mal šťastie na viacero trénerov zvučných mien. Okrem legendárneho talianskeho brankára Waltera Zengu ho istý čas viedol aj bývalý juhoslovanský reprezentant a zároveň strelec exportných gólov z priamych kopov Siniša Mihajlovič.

Neskôr to bola zasa legenda AS Rím Vincenzo Montella či Argentínčan Diego Simeone.

“ O reprezentácii už nesnívam, je to pre mňa uzavretá kapitola. Našim chlapcom už teraz iba držím palce. „ Tomáš Košický o reprezentácii

Ten už niekoľko niekoľko rokov pôsobí v Atléticu Madrid, s ktorým v silnej konkurencii madridského Realu a FC Barcelona dokázal v roku 2014 získať španielsky titul a v sezóne 2015/2016 to s ním dokonca dotiahol až do finále Ligy majstrov.

"Každý z nich bol iný. Mihajlovič bol špecifický v tom, že dva dni pred každý zápasom nám po tréningoch kopal priame kopy. V nich bol expert. No nemyslite si, že ich zahrával z hranice šestnástky. On si postavil loptu 25-30 metrov od brány a z jeho ľavačky to len tak lietalo. A hoci sme my, brankári, vedeli, ako a kde presne to kopne, nemali sme pri jeho strelách žiadnu šancu," tvrdil Košický.

Košický už o reprezentácii nesníva

"Čo sa týka Simeoneho, rovnako ako Mihajlovič, aj on mal obrovskú charizmu. Ukazoval nám, ako sa má správať pravý profesionál. A to nielen na ihrisku, ale i mimo neho. On sám chodil prvý na tréning aj hodinu pred začiatkom a hodinu a pol po ňom bol ešte sám v posilňovni," zaspomínal si.

"Pod jeho vedením sme získali historicky najvyšší počet bodov Catanie v talianskej lige a možno aj vďaka tomu sa dostal do Atlética Madrid, kde je až do dnešného dňa. Za to, aký má k futbalu prístup, si to podľa mňa aj zaslúžil. Vydrel si to," povedal brankár, ktorý v Taliansku okrem Catanie obliekal aj dres Novary.

Za éry reprezentačného trénera Jána Kozáka sa Košický z času na čas objavil aj v užšej nominácii. Do brány sa však dostal iba raz, konkrétne 19. novembra 2013 v prípravnom stretnutí s Gibraltárom (0:0).

Tomáš Košický v reprezentačnom drese. (zdroj: TASR)

"Ak mám byť úprimný, v tom čase som už nečakal, že by mi mohla prísť pozvánku do národného tímu. Predsa len, mal som už 26 či 27 rokov. O to viac ma však potešila. Bola to skvelá skúsenosť. Nech už bol súper, aký bol, išlo o moju reprezentačnú premiéru, a tak som si ju užíval. Pozitívom bolo, že som nedostal gól," zalovil v pamäti Košický.

Kozáka medzičasom vystriedal Pavel Hapal.

"O reprezentácii už nesnívam, je to pre mňa uzavretá kapitola. Našim chlapcom už teraz iba držím palce," dodal na záver.