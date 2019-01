Kvitová: Chcela som trofej, ale moje najväčšie víťazstvo prišlo pred dvoma rokmi

Osaková bola vlani na 72. mieste.

26. jan 2019 o 18:06 SITA

MELBOURNE. Stále iba 21-ročnej Japonke Naomi Osakovej bude od pondelka patriť ako prvej tenistke alebo tenistovi z Ázie prvá priečka v singlovom rebríčku.

Dcéra japonskej matky a otca z Haiti dokázala nadviazať na svoj prekvapujúci triumf z vlaňajšieho US Open a potvrdila predpovede o novej tenisovej hviezde.

V sobotňajšom finále dvojhry žien na Australian Open vyšla víťazne z priameho súboja o ženský trón, keď po náročnom boji zdolala Češku Petru Kvitovú 7:6 (2), 5:7, 6:4.

Osaková napodobnila Serenu Williamsovú

Na čele rebríčka WTA sa Osaková ocitne ako 26. hráčka v histórii. Vo veku 21 rokov a 104 dní bude zároveň najmladšou svetovou jednotkou od 2010, keď sa na prvé miesto dostala Dánka Caroline Wozniacka vo veku 20 rokov a 92 dní.

"Nedokážem to ani opísať. Stať sa svetovou jednotkou je splnením môjho veľkého sna. Som poctená, že patrím do skupiny hráčok, ktorým sa to podarilo," uviedla Osaková po triumfe na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny.

Vlani sa po postupe do semifinále na turnaji v čínskom Pekingu dostala v renkingu medzi elitnú päťku, čo sa jej podarilo ako prvej Japonke od roku 1995, keď bola jej krajanka Kimiko Dateová na štvrtej pozícii.

Už dvojnásobná grandslamová víťazka Osaková napodobnila Američanku Serenu Williamsovú, ktorá ako posledná dokázala zvíťaziť na dvoch grandslamových turnajoch za sebou (US Open 2014 a Australian Open 2015).

O post jednotky bojovalo jedenásť hráčok

Pred tohtoročným štartom turnaja v Melbourne malo až jedenásť hráčok šancu stať sa svetovou jednotkou. Bola to napokon mladá Japonka, ktorá ukončila kraľovanie Simony Halepovej.

Rumunská tenistka bola na čele poradia počas uplynulých 48 týždňov.

"Ženský tenis je v dnešnej dobe veľmi vyrovnaný. Nikdy neviete, ktorá z nás uspeje. Určite však môžem povedať, že Naomi je skvelá hráčka. Jej posledné dva tituly na grandslamových turnajoch sú obrovským úspechom," uviedla k svojej finálovej premožiteľke Petra Kvitová.

"Jej hra je založená na agresivite. Stojí blízko pri základnej čiare a snaží sa diktovať tempo hry. Pravdepodobne jej to vyhovuje najviac a je v tom naozaj dobrá," dodala.

Kvitová na seba pred rokmi vyvíjala tlak

Osaková, zverenka Saschu Bajina, bola v takomto čase vlani bez jediného titulu na svojom konte a patrila jej 72. pozícia v rebríčku WTA.

Po zisku troch významných titulov v Indian Wells, na US Open a Australian Open jej patrí najvyššia priečka a pri jej skromnej povahe a vytrvalosti ju môže okupovať ešte dlhý čas.

Aj jej finálová súperka Kvitová mala pri zisku svojej prvej trofeje vo Wimbledone 21 rokov.

"Trvalo mi nejaký čas, kým som si na to zvykla. Vždy tam bude nejaký tlak, je iba na nej, aby si tenis užívala a zvykla si na pozornosť. Ja som na seba zbytočne vyvinula veľký tlak, lebo som si myslela, že ak som zvíťazila vo Wimbledone, musím zvládnuť každý zápas," povedala Kvitová.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/T2f0WDw2ZUg

Kvitovej najväčšie víťazstvo

Dvojnásobná wimbledonská víťazka Petra Kvitová nevyužila po ôsmich rokoch druhú príležitosť stať sa po prípadnom triumfe na Australian Open novou svetovou jednotkou.

V roku 2011 ju od najvyššieho postu delili dve víťazstvá, v semifinále jej však prekazila plány Ruska Maria Šarapovová.

"Táto prehra ma veľmi bolí. Chcela som uspieť a získať víťaznú trofej. Myslím si však, že moje najväčšie víťazstvo prišlo pred dvoma rokmi," pripomenula po stretnutí Kvitová incident z konca roku 2016, keď ju vo vlastnom byte prepadol a vážne poranil neznámy útočník.

"Všetci poznáte ženský tenis. Každá hráčka môže zdolať tú druhú. Na jednej strane je to dobré, na druhej aj zlé. Tenis je prosto taký a ja som šťastná, že ho môžem stále hrať," skonštatovala Kvitová.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/nJzy3vfRZek

Tretí set bol o jednom brejku

Po prekonaní náročného zranenia ľavej ruky, keď jej dokonca hrozil koniec profesionálnej kariéry, sa Kvitová dokázala vrátiť medzi tenisovú elitu.

Terajšie obdobie zvykne sama nazývať druhou kariérou.

Na ďalší grandslamový titul si však bude musieť počkať minimálne do štartu antukového vrcholu sezóny v Paríži.

"Keď sa spätne pozriem na skončené finále, mala som v ňom zopár príležitosti. Nevyužila som niekoľko brejkbalov a mohla som byť určite agresívnejšia. V druhom sete som sa dokázala vrátiť do stretnutia, na čo som veľmi hrdá. A v treťom sete to bolo o jednom brejku. Taký je tenis, vo finále dostanete iba zopár príležitostí," dodala Kvitová.