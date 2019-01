Sagan pomáhal kolegovi, prvú etapu na Vuelta a San Juan vyhral Gaviria

Slovenský cyklista skončil deviaty.

28. jan 2019 o 0:10 (aktualizované 28. jan 2019 o 0:34) SITA

Vuelta a San Juan 2019

1. etapa (San Juan - Pocito, 159 km):

1. Fernando Gaviria Kolumbia UAE Team Emirates 3:50:12 h 2. Matteo Malucelli Taliansko Caja Rural 3. Sam Bennett Írsko Bora-Hansgrohe 4. Luca Pacioni Taliansko Neri Sottoli 5. Álvaro Hodeg Kolumbia Quick-Step 6. Rudy Barbier Francúzsko Israel Cycling Academy 9. Peter Sagan SR Bora-Hansgrohe všetci čas víťaza

SAN JUAN. Víťazom prvej etapy cyklistických pretekov Vuelta a San Juan sa stal Kolumbijčan vo farbách UAE Team Emirates Fernando Gaviria.

Gaviria sa presadil v záverečnom šprinte pred Talianom Matteom Malucellim (Caja Rural) a Írom Samom Bennettom z Bory-Hansgrohe.

Slovák Peter Sagan vo finiši vytváral pozíciu pre Bennetta, ktorý sa však nedokázal zachytiť jeho zadného kolesa a nedostal sa do dobrej pozície.

Svoju silu tak naplno demonštroval Gaviria, ktorý hneď pri prvom štarte po prestupe do nového tímu vybojoval víťazstvo.

Sagana klasifikovali na deviatom mieste. Na pretekoch tiež štartujú aj ďalší dvaja Slováci Erik Baška a Matúš Štoček.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/D05sd48afIg

Bora pracovala pre Bennetta

V úniku sa v záverečných 40 kilometroch ocitli štyria menej známi jazdci:

Argentínčania Maximiliano Navarette (Selección Argentina), Leandro Velárdez (Agrupacion Virgen De Fatima), Portugalčan Tiago Machado (Sporting Clube de Portugal/Tavira) a Kolumbijčan Nicolás Paredes (Medelin).

Ešte aj 10 kilometrov pred cieľom mali náskok 22 sekúnd, ale potom sa skonsolidovali šprintérske tímy vrátane Bora-Hansgrohe.

Necelých päť kilometrov pred cieľom balík dostihol únik a schyľovalo sa k hromadnému dojazdu.

Na čele sa objavili aj štyria jazdci Bora-Hansgrohe vrátane Petra Sagana.

V rýchlom závere na širokej rovnej ceste pracoval nemecký tím pre Íra Sama Bennetta. Ten však nevyužil Saganovu podporu a skončil iba tretí.

Nepatria do WorldTour

Preteky Vuelta a San Juan Internacional majú sedem etáp, voľný deň príde na rad po štyroch odjazdených dňoch vo štvrtok 31. januára.

Najmä dve etapy budú dôležité pre naháňanie sekúnd do celkovej klasifikácie. Treťou etapou bude krátka časovka na 12 km so štartom aj cieľom v Pocite.

Kráľovskou etapou z hľadiska náročnosti bude piata zo San Martín do Alto Colorado (169,5 km) so štyrmi horskými prémiami a záverečným 18,9 km dlhým stúpaním na Alto Colorado do výšky 2624 m.

Preteky nemajú status WorldTour (iba 2.1), ale zato sa môžu pochváliť skvelým šprintérskym obsadením. Slovák Peter Sagan, Brit Mark Cavendish, Kolumbijčan Fernando Gaviria či Argentínčan Maximiliano Richeze sú ťahákmi pre fanúšikov v rýchlych dojazdoch etáp.

Kolumbijčan Nairo Quintana či Francúz Julian Alaphilippe by mali bojovať o celkové víťazstvo.