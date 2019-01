Minulý rok sa neopakoval, Viviani vyhral Cadel Evans Great Ocean Road Race

Talian uspel v záverečnom šprinte pred Calebom Ewanom.

27. jan 2019 o 7:42 SITA, TASR

Cadel Evans Great Ocean Road Race:

(163 km, Geelong - Geelong)

1. Elia Viviani Taliansko Deceuninck Quick-Step 3:54:35 h 2. Caleb Ewan Austrália Lotto Soudal 3. Daryl Impey JAR Mitchelton-Scott 4. Ryan Gibbons JAR Dimension Data 5. Jens Debusschere Belgicko Kaťuša-Alpecin 6. Luke Rowe V. Británia Sky 7. Michael Morkov Dánsko Deceuninck - Quick-Step 8. Jay McCarthy Austrália Bora-Hansgrohe 9. Owain Doull V. Británia Sky 10. Luis León Sánchez Španielsko Astana čas víťaza

GEELONG. Taliansky cyklista Elia Viviani sa stal víťazom nedeľňajších pretekov Cadel Evans Great Ocean Road Race v Austrálii.

“ Myslím si, že sme veľmi dobre spolupracovali. Musím sa poďakovať najlepšiemu tímu na svete. „ Elia Viviani, víťaz pretekov

Jazdec tímu Deceuninck - Quick-Step sa počas štyroch náročných stúpaní udržal v hlavnej skupine a na cieľovej rovinke ukázal svoje šprintérske kvality, keď sa v tesnom súboji presadil pred domácim Calebom Ewanom (Lotto Soudal).

V 163 kilometrov dlhých pretekoch, ktoré odštartovali aj vyvrcholili v Geelongu, finišoval na treťom mieste Juhoafričan Daryl Impey z Mitchelton - Scott.

Viviani už tento rok raz vyhral

Taliansky šampión v službách belgického tímu opäť ukázal, že patrí medzi najrýchlejších cyklistov na svete. Nedopustil, aby sa zopakoval scenár z minulého roka, keď v záverečnom šprinte nestačil na Jaya McCarthyho.

"Cítim sa skvelo. Veľmi sme túžili vyhrať tieto preteky," povedal víťazný Viviani podľa agentúry AFP.

Pripísal si 69. víťazstvo v profikariére na ceste, v tomto roku už predtým triumfoval v jednej z etáp na podujatí Tour Down Under.

Sagan sa predstaví v Argentíne

Viviani úspešne preliezol štyrikrát stúpaním Challambra Crescent s dĺžkou 1,2 kilometra a priemerom 8,4 percenta na záverečnom okruhu a napriek útoku Austrálčana Richieho Porteho (Trek-Segafredo) napokon premenil na triumf tímovú spoluprácu s Dánom Michaelom Mörkovom.

"Myslím si, že sme veľmi dobre spolupracovali, počas celého dňa sa o mňa starali Dries a ostatní naši jazdci. Boli mi vždy nablízku. V závere ukázal Mörköv, že je vynikajúci líder. Každé preteky s Michaelom si užívam. Vždy, keď som s ním, verím, že môžem zvíťaziť. Musím sa preto poďakovať najlepšiemu tímu na svete," dodal Elia Viviani.

Slovensko nemalo zastúpenie. Peter Sagan sa po úspešnom účinkovaní na Tour Down Under presunul do Južnej Ameriky, kde práve v nedeľu v Argentíne odštartuje Vuelta a San Juan Internacional (UCI 2.1).