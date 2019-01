Djokovič ocenil Vajdu: Marián, ďakujem, že si sa vrátil

Srb vo finále jasne zdolal Nadala.

27. jan 2019 o 13:07 Marián Szűcs

MELBOURNE, BRATISLAVA. Keď proti sebe nastúpili vo finále Australian Open v roku 2012, odohrali jeden z najdlhších zápasov tenisovej histórie.

Srb Novak Djokovič vtedy po vyše šiestich hodinách zdolal Španiela Rafaela Nadala v päťsetovej bitke.

Teraz sa vo finále Australian Open stretli opäť. Obaja na turnaji o triedu predčili svojich súperov a fanúšikovia znova očakávali strhujúci a vyrovnaný súboj o titul.

Nič také sa nekonalo. Djokovič zvíťazil jednoznačne 6:3, 6:2, 6:3. Zápas trval len dve hodiny a štyri minúty. Menej, než sobotňajšie finále ženskej dvojhry medzi Naomi Osakovou a Petrou Kvitovou (150 minút).

Marián, ďakujem

„Novak predviedol úžasný level tenisu,“ komentoval Nadal vo svojom príhovore priamo na kurte.

Djokovič získal svoj pätnásty titul z grandslamových turnajov. V historickom poradí sú pred ním len Roger Federer s dvadsiatimi triumfami a práve Nadal, ktorý má sedemnásť titulov.

Srb sa zároveň stal najúspešnejším tenistom v histórii Australian Open. Turnaj vyhral siedmy raz, čo sa ešte nikomu nepodarilo. Uspel v každom finále, do ktorého sa v Melbourne prebojoval.

„Presne pred dvanástimi mesiacmi som podstúpil operáciu. To, že som teraz tu ako víťaz, je neuveriteľné,“ vravel Djokovič.

Okrem zdravotných problémov zápasil aj so stratou formy a ďalšími problémami. Špekulovalo sa, či sa ešte niekedy vráti na vrcholnú úroveň. On to však dokázal. Po lanských triumfoch na Wimbledone a US Open vyhral už tretí grandslamový turnaj za sebou.

V ťažkom období mu pomohol aj slovenský tréner Marián Vajda, ktorý sa po pauze opäť pripojil k jeho tímu. Nechýbal ani na finálovom zápase v Melbourne.

Pri svojom príhovore na kurte sa Djokovič otočil k lóži, kde boli členovia jeho tímu, a povedal: „Marián, ďakujem, že si sa vrátil.“

Na adresu celého tímu doplnil: „Ďakujem, že stojíte za mnou. Že ma tolerujete, keď mám zlé dni.“

Marián Vajda (vpravo) a ostatní členovia Djokovičovho tímu sledujú finálový zápas proti Rafaelovi Nadalovi. (zdroj: TASR/AP)

Štyri mesiace nehral

Aj Nadala sprevádzali v posledných mesiacoch zdravotné problémy, podstúpil operáciu členka. Pred turnajom v Austrálii hral naposledy súťažný zápas ešte v septembri na US Open.

Napriek tomu predvádzal v Melbourne skvelý tenis a až do finále nestratil na turnaji ani set.

„Hoci to dnes nebol môj deň, je pre mňa dôležité, že tu môžem stáť. Budem naďalej tvrdo pracovať, aby som bol ešte lepší. Dúfam, že sa tu uvidíme aj o rok,“ hovoril Nadal.

Jeho výkony ocenil aj Djokovič. „Ukazuješ mne aj ostatným hráčom, čo je definícia skutočného bojovníka,“ povedal Srb.

Obe tenisové hviezdy odohrali už 53. vzájomný zápas. Bilancia je mierne v prospech Djokoviča 28:25.