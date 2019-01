Nemec Ferstl prekvapivo vyhral super G a napodobnil svojho otca

Jeho otec vyhral v Kitzbüheli v rokoch 1978 a 1979.

27. jan 2019 o 15:48 SITA

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2018/2019 - Kitzbühel (Rakúsko) - nedeľa:

Super G mužov - výsledky:

1. Josef Ferstl Nemecko 1:13,07 min 2. Johan Clarey Francúzsko +0,08 s 3. Dominik Paris Taliansko +0,10 s 4. Vincent Kriechmayr Rakúsko +0,15 s 5. Matthias Mayer Rakúsko +0,18 s 6. Aleksander Aamodt Kilde Nórsko +0,19 s

KITZBÜHEL. Nemecký reprezentant Josef Ferstl sa stal prekvapujúcim víťazom nedeľňajšieho super G v rakúskom Kitzbüheli, záverečných pretekov 79. ročníka slávneho Hahnenkammu, v rámci Svetového pohára zjazdárov.

Prečítajte si tiež: Slávny zjazd v Kitzbüheli vyhral Paris, senzáciou bolo piate miesto Danklmaiera

Ferstl zvíťazil s náskokom 8 stotín sekundy pred Francúzom Johanom Clareym a 10 stotín pred Talianom Dominikom Parisom. Ten na slávnej zjazdovke Streif po triumfe v piatkovom zjazde dosiahol pódiové umiestnenie aj v super G. Slovensko v rýchlostných disciplínach v Kitzbüheli nemalo zastúpenie.

Víťazný 30-ročný Ferstl po druhý raz v kariére dominoval v pretekoch Svetového pohára, na sklonku roka 2017 triumfoval v super G v talianskej Val Gardene.

Ferstl nadviazal na úspechy svojho otca Seppa, ktorý na legendárnom Streife v Kitzbüheli zvíťazil v rokoch 1978 a 1979 v zjazde. "So Streifom musíte bojovať a mne to dnes vyšlo. Som šťastný, ale bolo to brutálne tesné," povedal Josef Ferstl, cituje ho portál laola1.at.

Na čele Svetového pohára zostal s veľkým náskokom Rakúšan Marcel Hirscher, ktorý sa v rýchlostných disciplínach v Kitzbüheli nepredstavil.

Do vedenia hodnotenia super G sa po 5 z 8 plánovaných pretekov dostal Rakúšan Vincent Kriechmayr. Aktuálne má náskok troch bodov pred krajanom Matthiasom Mayerom.

Priebežné poradie SP 2018/2019:

Poradie vo Svetovom pohári celkovo (po 26 z 41 pretekov):

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1116 b 2. Henrik Kristoffersen Nórsko 671 b 3. Alexis Pinturault Francúzsko 652 b 4. Dominik Paris Taliansko 550 b 5. Vincent Kriechmayr Rakúsko 515 b 6. Beat Feuz Švajčiarsko 513 b 105. Adam Žampa Slovensko 24 b 125. Andreas Žampa Slovensko 11 b

Poradie SP v hodnotení super G(po 5 z 8 pretekov):