Hancko: Bolo to ťažké obdobie. Sedem mesiacov som pracoval v tme

Nechcem utiecť z boja, tvrdí Dávid Hancko.

27. jan 2019 o 19:38 Juraj Berzedi

Dávid Hancko (vpredu) v drese tímu SR do 21 rokov.(Zdroj: TASR)

V lete prestúpil zo Žiliny do Fiorentiny za 4,5 milióna eur. Obranca DÁVID HANCKO si na svoju príležitosť v základnej zostave musel počkať takmer sedem mesiacov. „Viem, že niektorí ľudia na Slovensku rozoberajú, že nehrávam,“ reagoval 21-ročný slovenský futbalista.

Aký bol debut v základnej zostave Fiorentiny pri víťazstve 4:3 na pôde Chieva Verona?

„Bol to úžasný moment. Posledných šesť mesiacov som kvôli nemu tvrdo pracoval. Veľmi som si vážil, že môžem nastúpiť. Snažil som sa na ihrisku odovzdať čo najviac v prospech tímu.

Potešila ma asistencia na prvý gól Kolumbijčana Luisa Muriela. Ešte viac to, že sme zvíťazili. Ale už teraz viem, že veľa vecí som mohol urobiť lepšie. Viem, na čom mám popracovať. Som však šťastný, že som v takom mladom veku dostal túto možnosť.“

Kedy ste sa dozvedeli, že na ihrisku Chieva Verona nastúpite od prvej minúty?

„V predošlom zápase dostal náš ľavý obranca Cristiano Biraghi piatu žltú kartu (znamená to dištanc na jeden zápas, pozn. red.). Už počas týždňa som vedel, že zrejme pôjdem do základnej zostavy. Z tréningov je to možné vyčítať.

Pred zápasom som mal miernu nervozitu. Takú správnu. Mám ju vždy, keďže cítim zodpovednosť. Nebol som však v kŕči. Chcel som si to užiť, plniť pokyny trénera a bojovať o každú loptu.“

Po takmer siedmich mesiacoch po prestupe do Fiorentiny ste sa premiérovo objavili v základnej zostave. Aké je to trénovať a potom sedieť len na lavičke náhradníkov?

„Nebolo to jednoduché obdobie.